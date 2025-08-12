Missglückter Auftakt in der Kreisliga A

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A startete die TSV Immenhausen II in eine neue Liga mit neuen Herausforderungen. Zum Saisonauftakt wartete mit Mitaufsteiger SV Ehlen aber zunächst ein alter Bekannter auf die Grün-Weißen.

Und der Start verlief denkbar ungünstig: Bereits in der 1. Minute führte ein eigener Fehler zum 0:1-Rückstand. Zu allem Überfluss verletzte sich Marcel Hausmann frühzeitig und fällt für den Rest der Hinrunde aus. Die Unsicherheiten setzten sich fort, und Ehlen nutzte diese eiskalt: In der 40. und 44. Minute erhöhten die Gastgeber auf 3:0.