Missglückter Auftakt in der Kreisliga A

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A startete die TSV Immenhausen II in eine neue Liga mit neuen Herausforderungen. Zum Saisonauftakt wartete mit Mitaufsteiger SV Ehlen aber zunächst ein alter Bekannter auf die Grün-Weißen.
Und der Start verlief denkbar ungünstig: Bereits in der 1. Minute führte ein eigener Fehler zum 0:1-Rückstand. Zu allem Überfluss verletzte sich Marcel Hausmann frühzeitig und fällt für den Rest der Hinrunde aus. Die Unsicherheiten setzten sich fort, und Ehlen nutzte diese eiskalt: In der 40. und 44. Minute erhöhten die Gastgeber auf 3:0.
Nach der Pause präsentierten sich die Grün-Weißen verbessert, mussten jedoch in der 54. Minute den nächsten Rückschlag hinnehmen – 4:0 für Ehlen. Der Anschlusstreffer durch Adrian Handel in der 60. Minute ließ kurz Hoffnung aufkeimen, doch nur fünf Minuten später stellte Ehlen den alten Abstand wieder her. Das 2:5 durch Alexander Manger in der 70. Minute war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.
Fazit: Der Auftakt in die neue Liga verlief anders als erhofft. Eigene Fehler und der größere Einsatz der Gastgeber führten zu einer verdienten Auswärtsniederlage.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Tobias Vitera, Rene Döring (67‘ Tobias Mühlstädt), David Golek, Mert Ongun (46‘ Marcel Quambusch), Colin Schöps, Marcel Hirdes (46‘ Nasim Ghasemi), Nico Rottstädt, Adrian Handel, Marcel Hausmann (21‘ Samuel Hartig), Alexander Manger, Luca Marinho da Costa
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Niklas Witt (1')
2:0 Niklas Witt (40')
3:0 Frederic Siebold (44‘)
4:0 Alexander Fehrler (54‘)
4:1 Adrian Handel (60‘ - Foulelfmeter)
5:1 Torben Schmidt (65‘)
5:2 Alexander Manger (70‘ - Vorlage Adrian Handel)