Missglückte Revanche im Flutlicht

Am gestrigen Dienstagabend empfing der TSV Rödgen unter Flutlicht und bei frühsommerlichen Temperaturen Blau-Weiß Gießen zum Nachholspiel. Für Rödgen, sicher im Tabellenmittelfeld platziert, ging es sportlich um nicht mehr viel. Auch Blau-Weiß Gießen hatte mit elf Punkten Abstand zum Relegationsplatz nur noch theoretische Aufstiegschancen. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage im Hinspiel auf roter Erde brannte die Heimmannschaft jedoch auf Wiedergutmachung.

Nach einer Viertelstunde fand Gießen besser ins Spiel, stabilisierte die eigene Abwehr und stellte die Rödgener Defensive mit einer Mischung aus flachen und hohen Bällen wiederholt vor Probleme. In der 37. Minute führte dies zum Erfolg: Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld kam Rejswich im Strafraum unbewacht an den Ball, kontrollierte ihn stark und schob nach einer Körpertäuschung am Torwart vorbei zur 0:1-Führung für die Gäste. Anschließend wurde das Spiel auf beiden Seiten fahriger, und bis zur Halbzeitpause gab es statt weiterer Torchancen vor allem viele Diskussionen und Nickligkeiten.

Entsprechend engagiert startete Rödgen in die Partie. In den ersten 15 Minuten war die Heimmannschaft spielbestimmend, ließ defensiv nichts zu und erzeugte immer wieder Druck. Ein Beispiel hierfür war eine Aktion von Luca Schäfer, der sich auf dem linken Flügel stark durchsetzte, im Strafraum jedoch zu lange zögerte und den Ball vertändelte (10.).

Gießen erhöht, Rödgen kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann zunächst zerfahren, ehe die Gäste ihre Führung ausbauten. In der 61. Minute wurde ein Steilpass von Gießen im Rödgener Strafraum nach Abwehrversuchen von Bender und Friebe zum Flipperball, den Elabid aus kurzer Distanz zum 0:2 verwertete.

Mit diesem Rückstand vor Augen fand Rödgen im letzten Drittel des Spiels zur alten Stärke zurück und drängte auf den Anschlusstreffer. Nach einem Foul der Gäste gab es in der 65. Minute einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld, der zu einem gefährlichen Kopfball führte. Ein Gießener Feldspieler kratzte den Ball mit einer Glanzparade von der Linie. Die Aktion wurde zum Unverständnis der Rödgener nur mit einer Gelben Karte bestraft, was zu einer Rudelbildung führte. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Jörg Hoffmann souverän zum 1:2-Anschlusstreffer (67.).

Dramatische Schlussphase mit Platzverweisen und spätem Siegtreffer

Beflügelt vom Anschlusstreffer setzte Rödgen seine Offensivbemühungen fort und wurde prompt belohnt: Gashi eroberte den Ball an der Grundlinie, dribbelte zurück in den Strafraum und wurde dort klar gefoult. Erneut gab es Elfmeter für Rödgen und diesmal die Gelb-Rote Karte für einen Gießener Spieler. Wieder trat Jörg Hoffmann an und verwandelte zum 2:2-Ausgleich (71.).

Rödgen drückte nun auf den Siegtreffer, schwächte sich aber selbst. In der 75. Minute wurde Gashi kurz vor dem gegnerischen Strafraum gefoult. Wegen Meckerns sah der bereits verwarnte Rödgener daraufhin ebenfalls die Gelb-Rote Karte. Der anschließende Freistoß landete auf dem Tordach, und das Spiel ging mit zehn gegen zehn weiter.

In dieser Phase erwachte Gießen wieder. Ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte mit viel Effet an die Strafraumkante. Die Abseitsfalle der Rödgener scheiterte, sodass gleich drei Gießener Angreifer frei vor dem Tor auftauchten und Baysal unbedrängt zum 2:3-Endstand einköpfte.

Auch in der Nachspielzeit gab Rödgen nicht auf. Eine letzte Flanke von Friebe erreichte Korkuta, dessen Aufsetzer-Kopfball im Rückwärtslaufen mit wenig Kraft jedoch vom Torwart pariert wurde (90.+2). Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Ausblick

Für den TSV Rödgen geht es am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Tabellensechsten aus Garbenteich/Hausen weiter. Blau-Weiß Gießen ist bereits am Donnerstag bei der FSG Langgöns/Cleeberg zu Gast.