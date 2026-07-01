„Misserfolg auf dem Rücken des Amateurfußballs“ Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu spricht Klartext - U17 des BAK 07 schafft Regionalliga-Aufstieg von far · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Burak Isikdaglioglu (2. von links) – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die U17 des Berliner AK 07 steigt erstmals seit neun Jahren wieder in die Regionalliga Nordost auf. Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu spricht im FuPa-Interview über den Aufstieg, die Entwicklung des Vereins, das geplante Nachwuchsleistungszentrum und seine Kritik an Teilen des deutschen Nachwuchssystems

U17 nach neun Jahren wieder Regionalliga-Nordost Ligist

Große Freude beim Berliner AK 07: Die U17 kehrt nach neun Jahren in die Regionalliga Nordost zurück und schließt damit die Lücke zur U19, die sich in der höchsten Spielklasse der DFB-Nachwuchsliga etabliert hat. Parallel schafft die Herrenmannschaft in der NOFV-Oberliga Nord den Klassenerhalt. Im Gespräch mit FuPa Berlin ordnet Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu die sportliche Entwicklung ein und erklärt, warum leistungsorientierte Amateurvereine künftig eine wichtigere Rolle im deutschen Fußball spielen müssen Hier geht es zum Interview Was bedeutet der Aufstieg der U17 in die Regionalliga für den Berliner AK 07?

Der Aufstieg bedeutet uns sehr viel und schließt eine große Lücke zwischen unserer U17 und der U19. Dadurch können wir künftig mehr Spieler aus der eigenen U17 in die U19 übernehmen und müssen nicht jedes Jahr rund 25 neue Spieler verpflichten. Das Scouting ist jedes Jahr mit einem enormen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden. Unser Ziel ist es deshalb, große Talente bereits frühzeitig für unsere U17 zu gewinnen. Das entspricht unserem Local-Player-Konzept und unserer Philosophie, junge Spieler langfristig zu entwickeln. Wie ist der aktuelle Stand beim geplanten Nachwuchsleistungszentrum? Das läuft parallel. Wir führen weiterhin Gespräche und treiben das Projekt mit Nachdruck voran. Dabei haben wir bereits viel positiven Zuspruch und Unterstützung erhalten. Ist es ein Problem, dass die Jugendmannschaften so hochklassig spielen, während die Herren in der Oberliga antreten? Im Moment passt die Entwicklung sehr gut. Wenn wir uns mit der U17 in der Liga etablieren, die U19 ihre Erfolge wiederholen kann und unsere Herrenmannschaft den Klassenerhalt frühzeitig sichert, wären wir sehr zufrieden. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir in den kommenden zwei Jahren vor allem im Herrenbereich höhere sportliche Ziele anstreben müssen.

Burak Isikdaglioglu – Foto: Frank Arlinghaus

Deutschland und die Türkei sind bei den jüngsten Turnieren früh ausgeschieden. Warum investiert Ihr trotzdem in ein Nachwuchsleistungszentrum? Ich halte das Nachwuchsleistungszentrum-System nicht für gescheitert. Es befindet sich aus meiner Sicht noch in einer Entwicklungs- und Findungsphase. Einige Nachwuchsleistungszentren versuchen jedoch, ihren sportlichen Misserfolg auf dem Rücken des Amateurfußballs auszutragen – obwohl dieser rund 97,5 Prozent des deutschen Fußballs ausmacht. Statt ihre Aufgabe darin zu sehen, Talente frühzeitig zu entdecken und auszubilden, werben manche lieber kurzfristig Spieler und Trainer aus leistungsorientierten Amateurvereinen ab und profitieren dabei von den Vorteilen ihres NLZ-Status. Leistungsorientierte Amateurvereine müssen gestärkt werden. Gerade dort entwickeln sich häufig die kreativen und unangepassten Spielertypen, die dem deutschen Fußball derzeit fehlen. Wir brauchen wieder mehr Physis, Spielwitz und starke Techniker – weniger reinen „Laptop-Fußball“. Die Investitionen, die wir tätigen, sind notwendig, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Ein möglicher NLZ-Status würde unserem Verein mehr Planungssicherheit geben und durch den professionellen Spielbetrieb im DFB die nachhaltige Weiterentwicklung des gesamten Vereins fördern.

BAK U17 spielt wieder in der Regionalliga – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress