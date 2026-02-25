Missbrauch von Aktionstickets - Regionalligist führt Geschlechterkontrollen ein Immer wieder bieten Profi-Vereine vergünstigte oder gar kostenlose Tickets an. Ein Regionalligist sieht sich wegen offensichtlichen Missbrauchs nun gezwungen, eine Art Geschlechterkontrolle einzuführen. von RP / Stefan Loyda · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Das Heimspiel von Lok im Fokus. – Foto: Marcel Scharnow

In der Regionalliga Nordost steht am 8. März das große Top-Spiel an: Lok Leipzig trifft auf den FC Carl Zeiss Jena. Ein Duell mit Tradition und großer Historie, zudem eventuell eine Art Vorentscheidung im Aufstiegskampf. Lok Leipzig führt die Tabelle derzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf Jena an und könnte mit einem Sieg enteilen.

Klar, dass sich die Sachsen viel Unterstützung erhoffen und kräftig die Werbetrommel rühren. Und sich zudem die eine oder andere Ticket-Aktion überlegt haben. So sollen Frauen anlässlich des Weltfrauentags freien Eintritt bekommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde das Kontingent nach zahlreichem Missbrauch auf 500 Karten heruntergesetzt. „Plötzlich hatte ein Fan 15 Frauen, die er alle mitbringen wollte“, zitiert das Blatt einen Insider. Außerdem wird es am Eingang Kontrollen geben, dass auch wirklich Frauen die Freikarten erhalten haben.