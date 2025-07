Missbrauch im Jugendfußball: Haft für den Ex-Jugendtrainer Vor dem Landgericht Frankfurt wurde jetzt über die Strafe für den früheren Nachwuchstrainer der TuS Hornau entschieden +++ Er soll mehrere seiner jungen Spieler missbraucht haben.

Frankfurt. An seinem 29. Geburtstag fällt das Urteil und es wird klar: Er wird noch einige Geburtstage in Haft verbringen. Das Frankfurter Landgericht hat am Freitag verkündet, dass der frühere Jugendtrainer eine Haftstrafe von acht Jahren verbüßen muss, inklusive einer Entziehungstherapie. Das Gericht sah als erwiesen an, dass er sich als Jugendfußball-Trainer der TuS Hornau gezielt an Jungs und Jugendliche herangemacht habe, um sie zu missbrauchen. Neben einer Vergewaltigung wurde der Täter wegen sexuellem Missbrauch, Belästigung sowie Zugänglichmachung von Pornografie sowie Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige schuldig gesprochen.