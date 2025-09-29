Misere geht weiter – Ohlstadt verliert zuhause gegen Pullach

Der SV Ohlstadt verliert auch gegen den SV Pullach. Damit weitert der SVO seine Sieglos-Serie auf zehn Spiele aus und belegt den vorletzten Tabellenplatz.
Der SV Ohlstadt tut sich weiterhin schwer, in der Bezirksliga auch punktemäßig Fuß zu fassen. Die Fußballer spielen gut mit, bieten den Gegnern Paroli, zurück bleiben nach 90 Minuten Spielzeit aber in der Regel betretene Mienen und Frust statt Punkten. So auch gestern Nachmittag beim Heimspiel gegen den SV Pullach, der mit einem 2:0-Auswärtserfolg die Heimreise antrat. „Letztendlich ein verdienter Sieg“, räumt Rudi Schedler ein. „Wir schaffen es derzeit nicht, unsere Gegner zum Nachdenken und in Verunsicherung zu bringen.“
Über weite Strecken sollte Ohlstadts Co-Trainer damit recht behalten. Nur eine Phase gab es, da wackelte das Pullacher Konstrukt ein wenig. Kurioserweise waren es genau die Minuten zwischen den beiden Treffern. Der SVO agierte in dieser Zeit angriffslustiger und erzwang den ein oder anderen Fehler. Ein Treffer hätte durchaus das Potenzial gehabt, um die Partie noch auf die Seite der Ohlstädter zu ziehen.
Nur, es fehlte an echten Torchancen, das 2:0 nach 74 Minuten sorgte für die Entscheidung. „Wieder zwei richtig dumme Gegentore, die wir da kassieren“, ärgerte sich Schedler. Zunächst brachte seine Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone und präsentierte diesen gleich dreimal den Pullachern. Sanntino Pandza bedankte sich für das Geschenk und spitzelte das Spielgerät mit dem großen Zeh über die Linie.
Treffer Nummer zwei war vom Zeitpunkt für die Ohlstädter fatal. Mitten in ihrer Druckphase kombinierten sich die Pullacher sehenswert nach vorne. Josef Burghard, der mit Abstand beste Mann auf dem Platz, schnappte sich das Spielgerät und ließ es sich auch von mehreren Gegenspielern nicht mehr vom Fuß nehmen. Dann hatte er auch noch im richtigen Moment das Auge für Philip Sommer, der erst wenige Minuten zuvor ins Spiel kam und nur noch den Schlappen hinhalten musste.
Auf der Gegenseite suchte man derartige Geniestreiche vergebens. Der Aufsteiger stemmte sich gegen die drohende siebte Saisonniederlage, lief an und versuchte es. Nur: Bis auf einen Kopfball von Maximilian Schwinghammer ans Außennetz sorgte der Tabellenvorletzte für keinerlei Gefahr.
So musste SVO-Keeper Jonas Fuhrmann hingegen sein ganzes Können zeigen, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Bei einem Freistoß von Maurus Miller, den der Pullacher gekonnt über die Abwehrmauer zirkelte, tauchte Fuhrmann in höchster Not in die untere Ecke ab und bugsierte den Ball ins Seitenaus. Und auch das Torgestänge half kräftig mit, wie bei den zwei Lattenknallern von Robin Hoffmann im zweiten Abschnitt. So konstatierte Schedler: „Nach den zwei verschenkten Punkten vergangene Woche in München stehen wir diesmal wieder komplett mit leeren Händen da. Gerade zu Hause ist das richtig bitter.“