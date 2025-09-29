Misere geht weiter – Ohlstadt verliert zuhause gegen Pullach

Ohlstädter Ernüchterung: (v.l.) Kevin Lahmeyer, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Christoph Wäckerle und Jonas Fuhrmann nach dem 0:1. – Foto: Kögl

Der SV Ohlstadt verliert auch gegen den SV Pullach. Damit weitert der SVO seine Sieglos-Serie auf zehn Spiele aus und belegt den vorletzten Tabellenplatz.

Der SV Ohlstadt tut sich weiterhin schwer, in der Bezirksliga auch punktemäßig Fuß zu fassen. Die Fußballer spielen gut mit, bieten den Gegnern Paroli, zurück bleiben nach 90 Minuten Spielzeit aber in der Regel betretene Mienen und Frust statt Punkten. So auch gestern Nachmittag beim Heimspiel gegen den SV Pullach, der mit einem 2:0-Auswärtserfolg die Heimreise antrat. „Letztendlich ein verdienter Sieg“, räumt Rudi Schedler ein. „Wir schaffen es derzeit nicht, unsere Gegner zum Nachdenken und in Verunsicherung zu bringen.“ Gestern, 14:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt SV Pullach SV Pullach 0 2 Abpfiff

Über weite Strecken sollte Ohlstadts Co-Trainer damit recht behalten. Nur eine Phase gab es, da wackelte das Pullacher Konstrukt ein wenig. Kurioserweise waren es genau die Minuten zwischen den beiden Treffern. Der SVO agierte in dieser Zeit angriffslustiger und erzwang den ein oder anderen Fehler. Ein Treffer hätte durchaus das Potenzial gehabt, um die Partie noch auf die Seite der Ohlstädter zu ziehen. Nur, es fehlte an echten Torchancen, das 2:0 nach 74 Minuten sorgte für die Entscheidung. „Wieder zwei richtig dumme Gegentore, die wir da kassieren“, ärgerte sich Schedler. Zunächst brachte seine Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone und präsentierte diesen gleich dreimal den Pullachern. Sanntino Pandza bedankte sich für das Geschenk und spitzelte das Spielgerät mit dem großen Zeh über die Linie.