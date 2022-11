Miserabler Auftritt des FC Welzheim 06 II

Wenige Stunden zuvor traf der FC Welzheim 06 II auf die Spielgemeinschaft Erbstetten/Nellmersbach II.

Der Gastgeber nahm von Beginn an das Zepter in die Hand und ließ dem vermeintlichen Favoriten aus Welzheim kaum Möglichkeiten, um ins Spiel zu finden. Die fehlende Konzentration der Welzheimer sollte den Hausherren zu etlichen Chancen verhelfen, ehe es Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erstmals im Tor der Gäste klingelte. Kurz nach der Pause glich das Team von Trainer Stefan Gerosa mithilfe eines Eigentores zum 1:1 aus. Die Hoffnung, doch etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können, erlosch wenige Zeit später, als der Gastgeber binnen zwölf Spielminuten drei Tore erzielte (55./64./67.). Auf die vermeintliche Ergebniskosmetik von D.Schür (68.), folgte in der 88. Minute noch das 5:2 für die Hausherren.