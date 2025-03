Mischa Bongarz übernimmt Teutonia Kleinenbroich im Sommer

Mischa Bongarz wird in der neuen Saison Trainer des B-Ligisten Teutonia Kleinenbroich. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach gelang es dem Verein nach intensiven Gesprächen, den aktuellen Trainer des A-Ligisten Rot-Weiß Venn für die neue Aufgabe zu gewinnen.

„Nach den ersten Gesprächen mit Micha, Ulli und Tom hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass dies der richtige Schritt für mich ist. Ich hatte mir einige Spiele meiner neuen Truppe angeschaut. Danach festigte sich mein gutes Gefühl und ich sagte zu. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe mit der jungen Mannschaft und dem Umfeld. Für mich ist es eine neue Herausforderung in einem intakten Umfeld, und ich nehme diese gerne an. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt gewollt werde, und das ist eine gute Voraussetzung für eine gute und lange Zusammenarbeit. Ziel ist ganz klar, den Verein in den nächsten Jahren wieder in die Kreisliga A zu bringen, dort gehört der Verein mindestens hin“, sagte Mischa Bongarz bei seiner Vorstellung.

Fehlendes Puzzlestück

Auch der 1. Vorsitzende Michael Fehr zeigt sich optimistisch: „Mit Mischa haben wir einen Trainer gefunden, der sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zu unserem Verein passt. Wir sind überzeugt, dass er in der aktuellen Phase des Neuanfangs genau der Richtige ist - quasi das fehlende Puzzlestück. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt meinem Vorgänger Ulli Stumpen, der den Kontakt zu Mischa hergestellt hat.“

Bis dahin gilt der ausdrückliche Dank den Interimstrainern Tom Günther und Daniel Busse, die sich bereit erklärt haben, die Mannschaft in den wichtigen letzten Spielen der Saison 2024/25 zu führen.

Aktuell belegen die Kleinenbroicher mit 20 Zählern den rettenden zwölften Platz der Tabelle der Kreisliga B, Gruppe 2, haben dabei allerdings einen Vorsprung von zehn Punkten auf den TuS Wickrath II direkt dahinter.