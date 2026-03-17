Misch tritt beim TuS Borth als Vorsitzender zurück

Im Februar 2023 wählten die Mitglieder des TuS Borth Frank Misch für Matthias Schmitz zum neuen Vorsitzenden. Am Montag, 30. März, wird der Ossenberger in dieser Funktion das letzte Mal eine Jahreshauptversammlung des Dorfklubs eröffnen. Misch stellt auf dem Mitgliedertreffen im Sportheim seinen Posten zur Verfügung. Warum er nicht mehr Vorsitzender sein will und wer sein Nachfolger werden möchte.
Ich habe mit meinem Team in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt beim TuS Borth. Der Vorstand möchte sich neu aufstellen, um strukturierter und effektiver arbeiten zu können. Zudem sollen die Kommunikationswege kürzer werden“, sagte Misch im Gespräch mit der Redaktion. Seine Tätigkeit als Leiter der Senioren-Abteilung sei in der Zeit zu kurz gekommen.
Für einen Wechsel in der Vorstandsspitze sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, so Misch. „Der Umbau der Sportanlage ist so gut wie abgeschlossen.“ Das große Eröffnungsfest des G.U.T-Sportparks mit geladenen Gästen soll übrigens Mitte Juli stattfinden. Misch möchte sich nicht ganz aus dem geschäftsführenden Hauptvorstand zurückziehen: In der TuS-Spitze gibt’s drei Posten, die keiner Funktion zugeordnet sind.
Neuer Vorsitzender will Mischs aktueller Stellvertreter, Andre Hoffacker, werden. Für den Posten des 2. Vorsitzenden bewirbt sich am 30. März Oliver Herlitz, dessen Job Misch übernehmen möchte. Hoffacker: „Frank kann sich dann wieder ganz auf seine Tätigkeit in der Fußball-Abteilung konzentrieren. Unsere erste Mannschaft soll in absehbarer Zeit in die Kreisliga A zurückkehren und bei der Jugend einiges passieren. Wir wollen im Vorstand als Team weitermachen, das hat gut funktioniert.“
Die Versammlung beginnt um 18.30 Uhr. Dort möchte der Vorstand auch über die Arbeiten auf der modernisierten Sportanlage berichten. Aufgestellt werden muss noch die LED-Anzeigetafel, zudem sollen demnächst Fußballspiele über den Streamingdienst Staige übertragen werden. Um die Mitglieder am Platz kümmert sich jetzt Inan Tagay mit seinem Team. Er ist der neue Pächter der Vereinsgaststätte „Halbzeit“.