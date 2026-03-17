Misch tritt beim TuS Borth als Vorsitzender zurück Frank Misch will seinen Posten als Vorsitzender des TuS Borth auf dem Mitgliedertreffen am 30. März abgeben. Warum er zurücktritt und wer sein Nachfolger werden möchte. von René Putjus · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Frank Misch tritt beim TuS Borth als Vorsitzender zurück – Foto: Bo der Bär

Im Februar 2023 wählten die Mitglieder des TuS Borth Frank Misch für Matthias Schmitz zum neuen Vorsitzenden. Am Montag, 30. März, wird der Ossenberger in dieser Funktion das letzte Mal eine Jahreshauptversammlung des Dorfklubs eröffnen. Misch stellt auf dem Mitgliedertreffen im Sportheim seinen Posten zur Verfügung. Warum er nicht mehr Vorsitzender sein will und wer sein Nachfolger werden möchte.

Kommunikationswege sollen kürzer werden Ich habe mit meinem Team in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt beim TuS Borth. Der Vorstand möchte sich neu aufstellen, um strukturierter und effektiver arbeiten zu können. Zudem sollen die Kommunikationswege kürzer werden“, sagte Misch im Gespräch mit der Redaktion. Seine Tätigkeit als Leiter der Senioren-Abteilung sei in der Zeit zu kurz gekommen. Für einen Wechsel in der Vorstandsspitze sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, so Misch. „Der Umbau der Sportanlage ist so gut wie abgeschlossen.“ Das große Eröffnungsfest des G.U.T-Sportparks mit geladenen Gästen soll übrigens Mitte Juli stattfinden. Misch möchte sich nicht ganz aus dem geschäftsführenden Hauptvorstand zurückziehen: In der TuS-Spitze gibt’s drei Posten, die keiner Funktion zugeordnet sind.