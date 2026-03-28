Mirosavljevic bleibt in Hösel, Ratingen redet mit Voss

Ratingen 04/19 II will auch gegen Weissenberg jubeln – Foto: Lea Schirrweit

Beim SV Hösel ist man hochgradig zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Sieben Punkte brachten die jüngsten drei Bezirksliga-Spiele und festigten Platz elf. Die 32 Punkte auf der Habenseite reichen normal jetzt schon aus für den Liga-Erhalt, zehn Spiele gilt es noch zu bestreiten. Und so setzten sich in dieser Woche der Boss Michael Rueber und der Cheftrainer Tomislav „Tomy“ Mirosavljevic zusammen und einigten sich auf die Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit.

Am Sonntag kommt der Tabellendritte SG Hassels an den Neuhaus (15.30 Uhr). Die Benrather stellen den mit Abstand besten Angriff der Liga, und genau das bekamen die Höseler im Hinspiel zu spüren. Mit einer 0:6-Packung ging es auf die Heimreise, vergessen ist das alles noch längst nicht. „Aber es ist schon ein gewaltiges Brett, was da auf uns zukommt“, findet Rueber. Was den eigenen Kader angeht, ist der Boss zufrieden, denn Niklas Oldörp ist wieder dabei nach seinem beendeten Urlaub, und auch Levin Richter wird mitspielen.

Zuletzt 15 Punkte aus sechs Spielen

Ebenfalls Heimrecht hat die U23 von Ratingen 04/19, sie erwartet am Sonntag um 13.30 Uhr die SVG Weißenberg. Der Zehnte erwartet den Achten, 4:2 setzten sich die Ratinger im Hinspiel durch. Sie haben einen großartigen Lauf, stolze 15 Punkte brachten die letzten sechs Spiele. „Und jetzt haben wir alle Blut geleckt, wir wollen weiter Richtung oberes Drittel“, sagt der Trainer Andreas Voss. „Es macht doch allen Spaß, da oben rumzuturnen.“ Er bangt allerdings um seinen Innenverteidiger Len Brammertz (muskuläre Probleme) und um Max Kronauer (nicht fit). Der Erfolgsstürmer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis fällt noch länger aus.