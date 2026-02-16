Miro Klose stolz auf Sohn Noah nach Profi-Debüt: „Hat sich alles allein erarbeitet“ Sohn von Weltmeister Klose von Uli Kellner · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser

Weltmeisterliche Familie: WM-Rekordschütze Miroslav Klose 2014 mit seinen Zwillingen Noah und Luan. – Foto: Imago/imago sportfotodienst

Noah Klose spielt erstmals für 1860 München in der 3. Liga. Der Sohn von Miroslav Klose verpasste zwar einen Traumeinstand. Lob vom Vater gab es trotzdem.

SG Blaubach-Diedelkopf. Kein Sportbericht kam ohne diesen Dorfverein aus, als sich Miroslav Klose zu Beginn des Jahrtausends anschickte, einer der besten Mittelstürmer der deutschen Fußballgeschichte zu werden. Blaubach-Diedelkopf – das war der Bezirksligist, bei dem Klose beinahe sein Talent verschenkt hätte, ehe er über Homburg, den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern doch noch im großen Fußball ankam. Und wie wird das einmal bei Noah Klose laufen? Womöglich wird man eines Tages sagen: Ja, der kleine Klose – der hat doch damals in Havelse sein erstes Profispiel gemacht. Als Talent des TSV 1860. In der 3. Liga. Wie Papa Miro ein Spätstarter: Noah Klose gibt Profidebüt für 1860 München Wie einst sein Papa ist Noah Klose ein Spätstarter. Miroslav Klose war 21 Jahre, zehn Monate und sechs Tage, als er erstmals im Profifußball eingesetzt wurde: Joker-Einsatz für Lautern in der Bundesliga (1:0 gegen Frankfurt). Klose jr. war am Samstag 21 Jahre und 15 Tage alt, als Löwen-Trainer Markus Kauczinski entschied: Jetzt ist er dran! Mit sieben Toren und zehn Assists hatte das U 21-Talent in der Hinrunde der Bayernliga auf sich aufmerksam gemacht. Im Januar durfte Klose erstmals mit den Profis ins Trainingslager reisen. Schon damals hatte Kauczinski gelobt: „Er hat gezeigt, dass er Talent hat und Dinge mitbringt.“

Feiner Techniker - ganz der Papa: Noah Klose (21), Filius von Weltmeister Miroslav Klose, bei seinem Drittligadebüt im 1860-Trikot. – Foto: Stefan Matzke