Mirco Roger: Spiel auf Augenhöhe" Burgdorf unterliegt im Derby beim Tabellenführer von red · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf musste sich am 24. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover im Derby beim SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit 0:2 geschlagen geben. Der Tabellenführer nutzte seine Chancen konsequent, während Burgdorf trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb.

Die Gastgeber gingen in der 20. Minute durch Benedict Rahaus in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ramlingen effektiv und erhöhte durch Chris Treppschuh in der 53. Minute auf 2:0. Co-Trainer Mirco Roger sah dennoch eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft: „Es ist ein bisschen ärgerlich für uns. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht und gut dagegengehalten.“ Ramlingen sei spielerisch „vielleicht ein Tick besser“ gewesen, insgesamt habe Burgdorf aber mithalten können.

„Im Großen und Ganzen kann man da auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen“, so Roger weiter, schränkte aber ein: „Die Niederlage ist jetzt auch nicht unverdient.“ Besonders hob er die Einstellung seines Teams hervor: „Wir haben alles reingeworfen. Jeder hat gekämpft, es war wirklich ein großer Kampf und ein schönes Spiel.“ Auch mit Blick auf den Spielverlauf sah Roger Möglichkeiten: „Mit ein bisschen mehr Spielglück gehen wir vielleicht in Führung, dann sieht das Spiel anders aus.“