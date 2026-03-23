Mirco Roger: Spiel auf Augenhöhe"

Der TSV Burgdorf musste sich am 24. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover im Derby beim SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit 0:2 geschlagen geben. Der Tabellenführer nutzte seine Chancen konsequent, während Burgdorf trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb.
Die Gastgeber gingen in der 20. Minute durch Benedict Rahaus in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ramlingen effektiv und erhöhte durch Chris Treppschuh in der 53. Minute auf 2:0.
Co-Trainer Mirco Roger sah dennoch eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft: „Es ist ein bisschen ärgerlich für uns. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht und gut dagegengehalten.“ Ramlingen sei spielerisch „vielleicht ein Tick besser“ gewesen, insgesamt habe Burgdorf aber mithalten können.
„Im Großen und Ganzen kann man da auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen“, so Roger weiter, schränkte aber ein: „Die Niederlage ist jetzt auch nicht unverdient.“ Besonders hob er die Einstellung seines Teams hervor: „Wir haben alles reingeworfen. Jeder hat gekämpft, es war wirklich ein großer Kampf und ein schönes Spiel.“
Auch mit Blick auf den Spielverlauf sah Roger Möglichkeiten: „Mit ein bisschen mehr Spielglück gehen wir vielleicht in Führung, dann sieht das Spiel anders aus.“
In der Tabelle bleibt Burgdorf mit 33 Punkten auf Rang sieben. Ramlingen baut seine Spitzenposition mit nun 52 Punkten weiter aus.
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Burgdorf 2:0
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Servan Duran (90. Hakim Ahmed Hikmat), Sebastian Daecke (91. Bajo Kabiro), Pablo Saavedra-Gerke (92. Jeremy Lee Finsel), Fawaz Fakhri Khiro, Chris Treppschuh (78. Torben Tepper), Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (66. Ahmed Khaldi), Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski
TSV Burgdorf: Till Adebahr, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Noel Köhler, Kevin Franke, Benjamin Schubert, Harun Duran (83. Ben Kükendorf), Cedrick Kunz (78. Florian Pszolla), Alexander Kamerer (57. Murthada Abdulkarim), Jan-Ole Müller (47. Andrej Mechonzew), Mohamad Awad Abo Zeid - Trainer: Mirco Roger
Schiedsrichter: Dennis Remus
Tore: 1:0 Benedict Rahaus (20.), 2:0 Chris Treppschuh (53.)