Mirco Roger: „Ein Spiel auf Augenhöhe“

– Foto: Tim S.

Am 25. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der TSV Burgdorf am Sonntag um 15 Uhr den MTV Engelbostel-Schulenburg. Nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II will die Mannschaft eine Reaktion zeigen.

Der Fokus liegt klar auf dem Heimspiel: „Wir wollen das jetzt zu Hause besser machen und die nächsten drei Punkte holen.“ Gleichzeitig betont Roger die Qualität des Gegners: „Engelbostel ist ein unfassbar schwerer Gegner und aktuell sehr gut in Form.“

Co-Trainer Mirco Roger zeigte sich mit der Trainingswoche zufrieden: „Es war eine sehr gute Trainingswoche, wir haben alles reingeworfen.“ Die Derby-Niederlage sei abgehakt: „Die Niederlage ist auf jeden Fall vergessen.“

Das Hinspiel unterstreicht, wie eng es zwischen beiden Teams zugeht. Burgdorf führte damals bereits mit 3:0, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 zufriedengeben. „Das war ein ganz wildes Spiel“, erinnerte Roger.

Auch diesmal erwartet er eine ausgeglichene Partie: „Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe und die Mannschaft, die es mehr will, wird am Ende gewinnen.“

Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an. Engelbostel gewann am vergangenen Spieltag deutlich mit 5:0 gegen TuS Davenstedt und steht mit 41 Punkten auf Rang vier. Burgdorf folgt mit 33 Punkten auf Platz sieben und will den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen.