Mirco Roger: "Derby hat seine eigenen Gesetze"

– Foto: Lorena Pietler

Am 24. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover steht für den TSV Burgdorf eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an. Die Mannschaft reist am Sonntag zum Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, der mit 49 Punkten an der Spitze steht.

Co-Trainer Mirco Roger sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir haben super trainiert, der Sieg letzte Woche gibt uns natürlich Aufwind.“ Gleichzeitig hebt er die besondere Bedeutung der Begegnung hervor: „So ein Derby ist natürlich immer etwas Besonderes.“

Das Hinspiel entschied Ramlingen mit 3:1 für sich. Burgdorf geht jedoch mit Rückenwind in die Partie, nachdem am vergangenen Spieltag ein 1:0-Erfolg gegen TuS Davenstedt gelang. Den Siegtreffer erzielte Florian Pszolla in der 90. Minute.

Die Herausforderung ist groß, dennoch zeigt sich Burgdorf selbstbewusst: „Wir wollen alles reinwerfen und haben Bock auf die Aufgabe.“ Der Gegner bringt als Spitzenreiter zusätzliche Qualität mit, was Roger einordnet: „Gegen den Tabellenführer ist es immer schwer, aber ein Derby hat seine eigenen Gesetze.“

Auch die Formkurve spricht für die Gäste: „Wir sind gut drin und haben einen super Rückrundenstart hingelegt“, so Roger. Entsprechend klar formuliert er die Zielsetzung: „Wir wollen auf jeden Fall eine gute Leistung bringen und das Spiel gewinnen.“

Ramlingen geht als Favorit in die Partie, zuletzt gewann der Tabellenführer unter der Woche ein Nachholspiel mit 2:0 gegen die Sportfreunde Anderten. Für Burgdorf bietet sich damit die Gelegenheit, im Derby ein Ausrufezeichen zu setzen.