Mirco Dietrich: „Jan Kallen muss mehr aus sich rauskommen“

TuS Xanten startet. – Foto: Sven Hanisch

Am Dienstagabend startet der TuS Xanten mit der Vorbereitung auf die kommende Bezirksliga-Saison. Die Kaderplanung ist im Prinzip abgeschlossen, zumal der Kern der Mannschaft dabei bleibt. Trainer Mirco Dietrich, der die Mannschaft im Januar übernahm, im Gespräch über das Torwartproblem, den Umgang mit Schmerzmitteln und die Saisonziele.

Dietrich: Ich bin sehr gut aufgenommen worden und habe schnell einen Draht zur Mannschaft gefunden. Dazu habe ich viele Gespräche geführt und ein wenig an den Strukturen geändert. Auch im Training habe ich neue Schwerpunkte gesetzt und denke, dass man das auch sehen konnte. Wir standen schon recht stabil und haben relativ viele Punkte und den Pokalsieg geholt.

Mirco Dietrich: Torwartproblem? Das sei mal dahingestellt. Jan Kallen kann halten, das ist kein schlechter. Ich würde mir nur wünschen, dass er ein bisschen mehr aus sich herauskommt. Und dass er auf dem Platz stets aufmerksam ist, dass er da noch etwas wächst, dann passieren auch diese kleinen Böcke, die er schon mal schießt, nicht. In den letzten Spielen ist Jan auch gut herausgekommen, da hat er gut erkannt, wann er das machen sollte und wann nicht. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und mit Benedikt Heutgens haben wir noch einen jungen Torwart dahinter.

Dennoch hat die Vertragsverlängerung etwas gedauert...

Dietrich: Das hatte ausschließlich private Gründe. Ich habe mich in Xanten von Anfang an pudelwohl gefühlt. Aber ich bin Familienvater mit kleinen Kindern, da muss das alles schon abgestimmt werden. Denn da wird man ja schon zeitlich ordentlich in Anspruch genommen.

Der wichtige Kern der Mannschaft ist weiter an Bord, auch Jesse Sticklat, der ja fast weg war. Wie kam das?

Dietrich: Ja, Jesse Sticklat bleibt, was mir auch unheimlich wichtig ist. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für mich, und das habe ich ihm auch immer wieder gesagt. Er hat gesagt, dass er eigentlich aus beruflichen Gründen kürzertreten will. Er könne keine hundertprozentige Trainingsbeteiligung versprechen. Doch ich konnte ihm klarmachen, dass er sich da keinen Kopf machen muss, wenn er es mal nicht schafft - wir sind schließlich im Amateurbereich. Mit dem Gedanken musste er sich erst anfreunden, dass er aus beruflichen Gründen mal fehlen könnte.

Doch gibt es auch ein paar Abgänge, die aber eher nicht wehtun?

Dietrich: Noah Afonso Malangi und auch sein Bruder Gloire Afonso Malangi sind weg. Noah zieht wohl nach Berlin. Auch Jehovany da Silva verlässt uns. Er würde gerne mehr Spielanteile haben, aber ich musste ihm sagen, dass ich derzeit nicht sehe, dass er die bei uns bekommen kann. Er hat sich für das offene Wort bedankt und trainiert jetzt wohl in Repelen. Gleiches gilt für Zeon Kern, der aktuell auch weit weg von mehr Einsatzzeit ist. Da sehe ich aber noch Potenzial, dass er sich entwickeln kann. Aber er will sofort mehr Einsatzzeit, das kann ich ihm jedoch nicht zusagen. Mal schauen, ob er nicht doch bleibt.

Lukas Wellmanns ist ja nach seiner schweren Verletzung zuletzt wieder auf dem Platz gewesen, allerdings offensiv eingesetzt. Wird er jetzt zum Flügelstürmer umgeschult?

Dietrich: Nein, ich wollte ihm Spielpraxis und Einsatzzeit geben, ihn allerdings aus diesen extrem heißen Zweikampfzonen raushalten. Eben vermeiden, dass er ständig in ein Eins-gegen-eins muss. Daher habe ich ihn einfach auf einer offensiveren Position eingesetzt.

Eine gute Entwicklung hat auch Benjamin Alic gemacht - oder?

Dietrich: Ja, Benjamin Alic bleibt auch, ist allerdings jetzt operiert worden. Ich weiß nicht, wann er wieder voll einsatzfähig sein wird. Er hatte schon länger Probleme mit dem Knie. Ich bin absolut kein Freund davon, dass meine Spieler Schmerzmittel nehmen, nur um Fußball zu spielen. Im letzten Spiel beispielsweise hätten David Epp und auch Gerrit Jenowsky nur mit Schmerzmitteln auflaufen können. Das wollte ich aber nicht.

In der Spitze gibt es Verbesserungsbedarf. Hat sich da etwas getan?

Dietrich: Es ist immer schwer, da passende Leute zu bekommen. Aber wir haben Zugänge, die eher für die Offensive geeignet sind. Buhari Gariba kommt aus der A-Jugend von SV Budberg, dazu Giulius Ramison Geukes aus der A-Jugend von Viktoria Goch. Damit werden wir hoffentlich in der Spitze etwas effektiver. Der Kader ist gut. Ich möchte unser System, das wir gespielt haben, weiter formen, aber auch gerne noch ein zweites als Alternative einbringen. Ich will mit dem Team einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.

Camillo Kluge führte das Gespräch.