Miran Ucar: Mit Dynamik in die Startelf gearbeitet Der 14-Jährige investiert viel für die C-Junioren von Ratingen 04/19 und bekommt vom Regionalligisten viel zurück.

Die Entwicklung von Miran Ucar zeigt steil nach oben. Nachdem er zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, empfahl sich das U15-Talent nachdrücklich für die Startelf des Fußball-Regionalligisten Ratingen 04/19. „Miran ist ein unglaublich willensstarker Spieler, der sich unbedingt verbessern will. Am Anfang war er kein Stammspieler, aber wir haben ihn gekitzelt. Wir wussten, dass er noch mehr leisten kann“, erklärt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Trainer-Gespann bildet.

Nach vielen intensiven Trainingseinheiten stand das Talent erstmals im Spiel beim SV Lippstadt in der Startelf – und verwertete gleich die Vorlage von Pierre Messerschmid zum entscheidenden 2:1. Der Jubel über den ersten Regionalliga-Sieg kannte keine Grenzen mehr. „Ich wollte bei dem Tor locker bleiben, aber das habe ich nicht geschafft“, stellt Ucar fest und lacht. Der Stürmer fügt hinzu: „Für mich ist es wie ein Traum, solche Momente in der Regionalliga erleben zu dürfen. Dass ich einen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten konnte, war ein tolles Gefühl.“

Immer wieder suchte Ucar das Gespräch mit seinen beiden Mentoren, die ihm wertvolle Tipps gaben. Der ehrgeizige Angreifer reflektierte nun mehr und mehr sein Bewegungsverhalten. „Ich musste mich erst einmal in der Regionalliga zurechtfinden. Als Stürmer geht es jetzt noch mehr darum, dem Gegenspieler entgegenzukommen, Bälle festzumachen oder den Weg in die Tiefe zu gehen. Es geht darum, viele Gegenspieler zu binden“, erklärt Ucar.

Zwar war Ucar mit großen Erwartungen in die neue Saison gestartet, doch in den ersten Partien bei Bayer 04 Leverkusen (0:1) und gegen den 1. FC Köln (1:6) musste er mit der Bank vorliebnehmen. „Für mich war der Anfang sehr hart“, räumt der Stürmer ein. „Gerade waren wir in die Regionalliga aufgestiegen, und ich wollte der Mannschaft von Beginn an helfen. Trotzdem konnte ich die Entscheidung der Trainer gut verstehen, weil ich wirklich noch nicht besonders weit war. Ich habe einfach noch etwas Zeit gebraucht.“

Mit seiner Dynamik war der 14-Jährige seither aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Obwohl Ucar erst 1,73 Meter groß ist, verfügt er dank seiner Sprungkraft bereits über eine enorme Kopfballstärke. „Ich bin der Meinung, dass ich ein guter Spieler für die Box bin. Durch mein gutes Timing kann ich viele Bälle verwerten. Für einen Stürmer ist diese Fähigkeit mit am wichtigsten“, erklärt Ucar, der die neunte Klasse der Gesamtschule am Botanischen Garten in Krefeld besucht.

Obwohl ihm insgesamt vier Treffer und drei Vorlagen in nur wenigen Einsätzen gelangen, verspürt Ucar keine Zufriedenheit. „Ich hätte von mir mehr Tore und Assists erwartet“, sagt der Angreifer. „Immerhin nehme ich zur Kenntnis, dass es nach einem schlechten Start noch aufwärts gegangen ist. Außerdem ist es nicht entscheidend, wie viele Tore ich schieße. Nur der Erfolg meiner Mannschaft ist am Ende wichtig.“

Um sein Team noch besser unterstützen zu können, will der Linksfuß seinen schwächeren rechten Fuß trainieren. Die Abschlüsse könnten damit noch präziser werden. „Obwohl ich ein gutes Tempo habe, reicht es noch nicht aus, um ganz oben mitspielen zu können. Dazu setze ich meine Kraft nicht gut ein, weil ich häufig einfach zu viel herumrenne. Dann geht mir manchmal die Kraft aus, um einen guten Pass zu spielen“, erklärt Ucar, der sich auch für den Beruf des Automobilverkäufers interessiert.

Dass ihn seine Trainer Schmidt und Jang Woche für Woche fördern, hält Ucar nicht für selbstverständlich. Dafür nimmt er mehrmals pro Woche den weiten Weg aus Krefeld nach Ratingen auf sich. „Kai und Il Woo haben schon sehr viel für mich gemacht“, betont der Stürmer. „Die beiden Trainer sind auf mich zugegangen und haben mir gesagt, was genau ich verbessern kann. Auf der einen Seite motivieren sie mich. Auf der anderen Seite regulieren sie mich, wenn ich im Spiel zu viel hin- und herrenne.“ In der Meisterrunde will Ucar mit Ratingen mindestens den zehnten Platz erreichen, um in der ersten Staffel der Regionalliga zu bleiben.