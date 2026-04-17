 2026-04-16T10:11:10.190Z

Vereinsnachrichten

Miran Pehlivan verstärkt ab Sommer den SV Spexard.

von Gregor Stycz · Heute, 15:59 Uhr · 0 Leser

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SV Spexard
Miran Pehlivan
Miran Pehlivan

Mit Miran Pehlivan dürfen wir einen spannenden Neuzugang bei uns begrüßen.In seiner Jugend ausgebildet bei Borussia Dortmund,bringt Er nicht nur eine starke fußballerische Grundlage mit,sondern auch wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau.

Wir freuen uns,das Du jetzt Teil der Spexarder Familie bist und wünschen Dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit als Specht ! 💪⚽

Auf eine starke Saison !!!