Mira Arouna verstärkt die Frauen des VfB Stuttgart

Von 2020 bis 2022 lief Mira Arouna für die U17 von Turbine Potsdam auf und verbuchte in der B-Juniorinnen-Bundesliga 13 Einsätze sowie drei Tore. Es folgte der Wechsel zum VfL Wolfsburg, wo sie zunächst in der U17 auf acht Einsätze und zwei Treffer kam und anschließend in die zweite Mannschaft aufrückte. Dort kam sie in der 2. Frauen-Bundesliga auf 33 Spiele und sieben Tore, ehe die 20 Jahre alte Stürmerin nach dem Abstieg mit 20 Einsätzen und zwölf Treffern in der Regionalliga Nord überzeugte. Seit Juli 2025 gehört sie zum Kader von Eintracht Frankfurt II und erzielte in der aktuellen Zweitliga-Saison bislang acht Tore in 20 Partien.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Mira künftig das VfB-Trikot tragen wird. Sie ist eine spannende Spielerin, die sich sehr früh – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – für den VfB entschieden hat. Mit ihrem Tempo, Torabschluss und Kopfballspiel bringt sie viel Potenzial für unser Offensivspiel mit und hat mit acht Saisontoren in der Rückrunde einen großen Anteil am Klassenerhalt der Eintracht II. Wir freuen uns auf ihre weiteren Entwicklungsschritte bei uns.“