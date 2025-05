„Mir tut es fast ein bisschen leid für Dießen“ – Furiose Schlussminuten bringen Maisach drei Punkte

MTV Dießen am Ammersee

„89 Minuten war es ein Katastrophen-Spiel“, meinte Maisachs Trainer Thomas Stehle. „Mir tut es fast ein bisschen leid für Dießen.“ Aber der 48-Jährige freute sich auch für sein Team, das endlich wieder die Kurve gekriegt hat. „Die Luft ist schon seit ein paar Wochen raus. Auch haben wir zuletzt ordentlich auf den Sack bekommen.“

Auch in Dießen sah es lange Zeit nach einer Niederlage aus. Die Gastgeber spielten so, wie man im Abstiegskampf spielen muss. Mit dem ersten echten guten Spielzug kam der SCM in der ersten Minute der Nachspielzeit schließlich zum Ausgleich. Die Gastgeber setzten alles auf eine Karte, Maisach konnte die sich bietenden Räume nutzen und durfte noch zweimal jubeln. (Dirk Schiffner)