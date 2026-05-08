„Mir ist wichtig, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird“

Am Tag nach dem Vorfall hatte Kapellens Trainer Felix Grobarek gegenüber unserer Redaktion berichtet, dass sich seine Spieler schon während der Partie, in der der SCK schnell 0:3 in Rückstand geriet, permanent Sprüche hätten anhören müssen. Als dann eine Kapellener Aufholjagd in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 3:3 gekrönt wurde, sei die Lage nach dem Schlusspfiff auf dem Weg in die Kabinen eskaliert. Als einer seiner Spieler verbal auf die Sprüche der Fortuna-Spieler reagiert habe, sei er angegangen und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen worden. Das habe auch der Schiedsrichter mitbekommen und dem Täter die Rote Karte gezeigt, inklusive Eintrag in den Spielbericht. Anschließend sei ein großer Tumult entstanden und ein weiterer SCK-Spieler verletzt worden. Grobarek war es auch, der die Polizei rief. Sie bestätigte unserer Redaktion damals, dass sie zwei Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen habe.

So dramatisch sich die Ereignisse anhören – das Kreisjugendsportgericht hielt es nicht für nötig, sie durch persönliche Anhörungen aufzuarbeiten. Stattdessen holte es von allen Beteiligten nur schriftliche Stellungnahmen ein und fällte dann ein Urteil, das unserer Redaktion vorliegt. Der Fortuna-Spieler, der den Sohn von Baykal Günes attackierte, erhielt eine sechsmonatige Sperre plus zwei Wochen für seine zweite Rote Karte ab dem Tag nach dem Spiel gegen Kapellen. Zu seinem Glück fällt damit ein Großteil der Sperre in die Sommerpause. Zudem muss Fortuna Mönchengladbach 200 Euro Strafe für das Verhalten seiner Spieler und Zuschauer zahlen. Ganz ungeschoren ist aber auch der SC Kapellen nicht davongekommen. Für ihn sind 100 Euro Strafe angefallen, weil SCK-Spieler an einem Tumult inklusive Rudelbildung beteiligt gewesen sein sollen. "Schwere des Vorfalls in keiner Weise angemessen berücksichtigt"

„Aus unserer Sicht steht diese Sanktion in keinem angemessenen Verhältnis zu den dokumentierten Verletzungen und dem tatsächlichen Geschehensablauf“, schrieb Günes in einer Mail an unsere Redaktion. „Weitere beteiligte Spieler sowie insbesondere die verantwortlichen Trainer der gegnerischen Mannschaft blieben trotz ihres Verhaltens, insbesondere im Hinblick auf ein aus unserer Sicht nicht erfolgtes bzw. unzureichendes Eingreifen in der konkreten Situation, ohne erkennbare Konsequenzen.“ In der Mail schilderte Günes zudem, dass sein Sohn mit gezielten Faustschlägen zu Boden gebracht und anschließend von mehreren Personen getreten worden sei. Dabei habe er unter anderem eine Rippenprellung erlitten, was ärztlich dokumentiert und durch Röntgenaufnahmen bestätigt worden sei.