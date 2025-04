„Mir ist es wichtiger, Dritter zu werden“ – Murnau will gegen Ligaprimus nächsten Schritt gehen

Der TSV Murnau ist zu Gast beim FC Sportfreunde Schwaig und will den Anschluss an den drittplatzierten TSV 18180 Wasserburg herstellen.

Nächte wie diese leben in den Köpfen der Murnauer Drachen lange weiter. Als sie in den Tagen danach die Bilder und Videos betrachteten, die Massen an Menschen, Familie, Freunde sahen, begriffen sie erst die Größe dieses Derbysiegs über den 1. FC. „Ein Wahnsinn, dass die jungen Spieler so was mehrmals miterleben dürfen“, sagt Trainer Martin Wagner.

Er persönlich erfreute sich am fußballerischen Gesamtkunstwerk seines Teams. Endlich habe man mal gespielt, wie man ein Derby zu spielen hat. Spielerischen Glanz packten sie beiseite und zogen die Blaumänner an. „Kämpferisch und von der Einstellung unser bestes Spiel“, hält Wagner fest. Eine Torchance notierte er für das gefürchtete Sturmduo Müller/Poniewaz. Das war die wichtigste Zahl des Tages für den Coach.