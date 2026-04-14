"Mir geht es gut, die Knochen machen mit."

Maximilian Schulwitz (r.), hier bei seinem letzten Spiel für den VfL Visselhövede, ist zurück. – Foto: Lennart Blömer

In der Rubrik „3 Fragen an...“ spricht Schulwitz darüber, wie es zu seinem Comeback gekommen ist, wie fit er aktuell bereits wieder ist und welche Ziele er mit seinem neuen Verein verfolgt.

Maximilian Schulwitz ist zurück. Der ehemalige Ober- und Landesligaspieler stand am vergangenen Sonntag erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder auf dem Fußballplatz. Für seinen neuen Verein, den Bezirksligisten SG Unterstedt, wurde der Mittelstürmer im Spiel gegen Fischerhude in der 65. Minute eingewechselt. Mit seinem Kurzeinsatz endete eine lange Pause, in der Schulwitz nicht mehr aktiv gespielt hatte. Nun startet der Angreifer einen neuen Anlauf bei der SG Unterstedt.

Anfang des Jahres wurde es beruflich bei mir etwas ruhiger. Ich bin beruflich viel unterwegs, arbeite als regionaler Verkaufsleiter für Nord- und Westdeutschland bei einem Wärmepumpenhersteller. Dadurch bin ich oft von Kiel bis Frankfurt oder ins Rhein-Main-Gebiet und durch ganz NRW unterwegs. Wenn ich los bin, dann meist für mehrere Tage, mit vielen Hotelübernachtungen. In dieser Zeit war Fußball einfach nicht machbar.

Den Draht nach Unterstedt habe ich nie verloren, eigentlich mein ganzes Leben lang nicht. Ich habe dort 26 Jahre gelebt und bin erst vor vier Jahren nach Rotenburg gezogen, gerade einmal vier Kilometer entfernt. Deshalb war ich immer eng mit dem Ort verbunden. Meine Eltern und meine ganze Familie wohnen weiterhin dort. Ich war auch sonntags regelmäßig auf dem Sportplatz und immer bestens vernetzt.

In der Rückrunde habe ich mir dann wieder relativ viele Spiele angesehen. Dabei kommt man natürlich ins Gespräch, und irgendwann hieß es: Komm, spiel doch wieder mit. Gleichzeitig bin ich abends wieder zum Sport gegangen. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf Krafttraining, bin stattdessen laufen gegangen und wurde dabei immer fitter. Ich bin innerhalb von acht oder zehn Tagen plötzlich 50 oder 60 Kilometer gelaufen.

Im vergangenen Sommer hatte ich mir selbst schon ein Ultimatum gesetzt und überlegt, ob es zeitlich wieder passen könnte. Damals war das aber nicht möglich. Zusätzlich habe ich zu dieser Zeit noch ein Haus gekauft, das ich vermietet habe und das inzwischen fertig ist. Deshalb war der Zeitpunkt im Sommer einfach nicht der richtige.

Irgendwann habe ich dann gesagt: Wenn ihr wollt, bin ich dabei. So ist das Ganze entstanden. Wir haben darüber mit dem Trainer gesprochen und dann konnte es losgehen.





Dein letztes Ligaspiel, damals noch für den VfL Visselhövede in der Bezirksliga, liegt mit Ende Oktober 2023 bereits einige Zeit zurück. Wie lange wird es deiner Einschätzung nach dauern, bis du fußballerisch wieder bei 100 Prozent bist?

Ja, es ist schon eine Weile her, verrückt eigentlich. Aber fußballerisch habe ich schnell gemerkt, wie wenig man wirklich verlernt. Schon nach den ersten zehn Minuten im ersten Training war das Gefühl zwar noch etwas ungewohnt, aber der Umgang mit dem Ball kommt erstaunlich schnell zurück. Ich glaube, in zwei oder drei Wochen ist das überhaupt kein Thema mehr. Das verlernt man einfach nicht.

Anspruchsvoller ist es, die körperliche Fitness zurückzubekommen. Dabei geht es gar nicht nur um die klassische Ausdauer. Die brauche ich für mein Spiel zwar auch, aber als Mittelstürmer sind vor allem die kurzen, explosiven Bewegungen entscheidend. Diese kurzen Sprints, das ständige Anlaufen und die schnellen Richtungswechsel, genau da steckt aktuell noch die meiste Arbeit drin. Das kommt aber nur über das Training mit der Mannschaft.

Ich bin trotzdem guter Dinge. Mein Fitnesszustand ist im Moment schon relativ ordentlich, das haben mir auch die Mannschaft und der Trainer bestätigt. Ich würde sagen, ich bin aktuell bei etwa 60 Prozent. Da ist also noch einiges drin, weil ich auch weiß, wo ich wieder hinkommen kann.

Mir geht es gut, die Knochen machen mit. Spätestens zur neuen Saison will ich wieder bei 100 Prozent sein. Ich gehe sogar davon aus, dass ich in den letzten Saisonspielen schon bei 80 bis 85 Prozent sein kann. Aber zur neuen Saison will ich wieder komplett fit sein. Ich habe ja auch direkt noch für ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 zugesagt.



Welche Ziele hast du dir persönlich für die kommenden Monate bei der SG Unterstedt gesetzt?

Mein Ziel für die kommenden Monate ist es zunächst einmal, mit der Mannschaft zusammenzuwachsen. Die Spieler kennen mich neben dem Platz teilweise schon, weil ich mit einigen auch privat gut befreundet bin. Entscheidend ist aber, dass wir uns auf dem Platz kennenlernen.

Mittlerweile bin ich, verrückt genug, einer der Ältesten in der Mannschaft. Deshalb gehört es für mich auch dazu, die Mannschaft weiterzubringen und den jüngeren Spielern etwas mitzugeben. Da sind viele talentierte Fußballer dabei, die richtig Lust haben. Es macht Spaß zu sehen, wie interessiert sie sind und wie sie nachfragen, wie es bei mir damals war oder welche Erfahrungen ich gemacht habe. Davon möchte ich gerne etwas weitergeben.

Natürlich geht es auch um die sportliche Situation. Unterstedt ist ein ambitionierter Verein. Im vergangenen Jahr ist die Mannschaft Zweiter geworden, in dieser Saison geht es nicht mehr um viel. Aber ich glaube, dass wir in der kommenden Saison wieder oben mitspielen und eine gute Rolle in der Bezirksliga einnehmen können. Das muss der Anspruch sein. Gleichzeitig geht es darum, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, besonders die jungen Spieler.

Man darf dabei nicht vergessen, dass in Unterstedt niemand Geld bekommt. Hier wird noch komplett aus Leidenschaft gespielt, typisch Dorfverein. Unterstedt hat etwa 900 Einwohner, und trotzdem kommen regelmäßig 200 bis 250 Zuschauer. Das ist schon beeindruckend. Auch die Entwicklung des Vereins ist enorm. Der Sportplatz ist besser als bei manchem Landesligisten.

Daran sieht man, welche Ziele der Verein hat. Es geht darum, gesund und Schritt für Schritt zu wachsen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Gerade jetzt in den letzten Jahren meiner Karriere, denn in Unterstedt hat mein fußballerischer Weg damals begonnen.