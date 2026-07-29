»Mir fehlen fast die Worte«: Hat Eichstätt den »Weckruf« gehört?

Steffen Israel hatte ein Muster erkannt, das ihn beunruhigt: "Wir liegen nach vier Minuten 0:1 hinten, was uns jetzt seit vier oder fünf Testspielen begleitet, dass wir sehr früh in Rückstand geraten." Den Trend konnte seine Elf auch nicht im Regionalliga-Auftaktspiel gegen den FV Illertissen stoppen. Der frühe Anfang vom Ende. Der neue Coach des VfB musste eine Premiere so gar nicht nach seinem Geschmack erleben. Völlig verdient mit 0:3 unterlagen die Eichstätter dem neu zusammengewürfelten FV Illertissen.
Nach den 90 Auftaktminuten fiel das Resümee von Israel demenstprechend ernüchternd aus: "Das ist sehr enttäuschend! Ehrlich gesagt fehlen mir fast ein bisschen die Worte." Selbige fand er am Mikrofon des BFV aber dann doch und rüttelte wach: "Das war ein Weckruf! So wird`s schwer. Wir alle, also jeder einzelne, muss in Buchbach eine Schippe drauflegen."
Mit ein paar Tagen Abstand bewertet der Sportliche Leiter Tobias Grimm den enttäuschenden Auftakt wie folgt: "Gegen Illertissen sind wir durch das frühe Gegentor denkbar ungünstig ins Spiel gestartet. Trotzdem haben wir versucht, die Partie über viel Ballbesitz zu kontrollieren und uns auch einige gute Torchancen erarbeitet. Das 0:2 direkt nach dem Wiederanpfiff hat uns dann allerdings einen weiteren Nackenschlag versetzt. Danach ist es uns nicht mehr gelungen, das Spiel noch einmal entscheidend auf unsere Seite zu ziehen."
Abgesehen von Details vermisste Grimm aber in erster Linie grundlegende Dinge: "Die Mannschaft hat sich zwar engagiert gezeigt, aber wir haben vor allem in der Phase nach dem 0:2 die Tugenden vermissen lassen, die unsere VfB-DNA ausmachen: Absoluter Wille, hohe Intensität und große Leidenschaft. Wenn wir diese Qualitäten nicht auf den Platz bringen, wird es für uns in der Regionalliga gegen jeden Gegner schwierig."
Freilich ist es nach einem Spiel nicht angebracht, schon in Hektik zu verfallen, aber vor dem oberbayerischen Duell am Freitag in Buchbach appelliert Grimm unmissverständlich an die Mannschaft: "Genau diese Eigenschaften werden in Buchbach der Schlüssel sein. Wenn wir unsere Mentalität und Intensität wieder auf den Platz bringen, sind wir überzeugt, dort ein gutes Auswärtsspiel abzuliefern und etwas Zählbares mitzunehmen. Die Trainingswoche und die Reaktion der Mannschaft in den Einheiten stimmen uns diesbezüglich sehr positiv."