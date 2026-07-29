»Mir fehlen fast die Worte«: Hat Eichstätt den »Weckruf« gehört? Nach der 0:3-Auftaktpleite zuhause gegen Illertissen: Der VfB muss sich in allen Belangen deutlich steigern, da sind sich Cheftrainer Steffen Israel und der Sportliche Leiter Tobias Grimm einig von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Versteinerte Miene: Steffen Israel (li., hier mit Towarttrainer Norbert Scheuerer) hatte sich sein Debüt als Eichstätt-Trainer anders vorgestellt. – Foto: Johannes Traub

Steffen Israel hatte ein Muster erkannt, das ihn beunruhigt: "Wir liegen nach vier Minuten 0:1 hinten, was uns jetzt seit vier oder fünf Testspielen begleitet, dass wir sehr früh in Rückstand geraten." Den Trend konnte seine Elf auch nicht im Regionalliga-Auftaktspiel gegen den FV Illertissen stoppen. Der frühe Anfang vom Ende. Der neue Coach des VfB musste eine Premiere so gar nicht nach seinem Geschmack erleben. Völlig verdient mit 0:3 unterlagen die Eichstätter dem neu zusammengewürfelten FV Illertissen.

Nach den 90 Auftaktminuten fiel das Resümee von Israel demenstprechend ernüchternd aus: "Das ist sehr enttäuschend! Ehrlich gesagt fehlen mir fast ein bisschen die Worte." Selbige fand er am Mikrofon des BFV aber dann doch und rüttelte wach: "Das war ein Weckruf! So wird`s schwer. Wir alle, also jeder einzelne, muss in Buchbach eine Schippe drauflegen."



Mit ein paar Tagen Abstand bewertet der Sportliche Leiter Tobias Grimm den enttäuschenden Auftakt wie folgt: "Gegen Illertissen sind wir durch das frühe Gegentor denkbar ungünstig ins Spiel gestartet. Trotzdem haben wir versucht, die Partie über viel Ballbesitz zu kontrollieren und uns auch einige gute Torchancen erarbeitet. Das 0:2 direkt nach dem Wiederanpfiff hat uns dann allerdings einen weiteren Nackenschlag versetzt. Danach ist es uns nicht mehr gelungen, das Spiel noch einmal entscheidend auf unsere Seite zu ziehen."