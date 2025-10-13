Minuten fehlen zur Überraschung ‒ Neurieder Kampf gegen Spitzenreiter nicht belohnt

Um ein Haar hätten Neurieds Fußballer am Samstagnachmittag Kreisliga-Tabellenführer Kosova geärgert. Die Grün-Weißen befanden sich bis in die Nachspielzeit hinein auf Kurs Punktgewinn – und standen letztendlich trotz großen Kampfes mit leeren Händen da. „Die Niederlage fühlt sich sehr bitter an. Es tut mir leid für die Jungs, weil sie ohne Ende gearbeitet haben“, sagte Neurieds U19-Trainer, Stefan Simic, der für den kranken Chefcoach Thomas Hiechinger an der Seitenlinie eingesprungen war.

Beide Teams starteten ordentlich in die Partie. Kosova legte die erwartbar reifere Spielanlage an den Tag, dem hielten die personell gebeutelten Würmtaler von Beginn an viel Einsatz entgegen. TSV-Torhüter Patrick Nothhaft war bei den ersten Abschlüssen des Favoriten zuverlässig auf dem Posten, ehe die Hausherren nach einer Standardsituation vorne eiskalt zuschlugen: In Abwesenheit des etatmäßigen Schützen, Marko Ralic, brachte Josip Risonjic einen Freistoß scharf vors Tor, wo ein Gäste-Verteidiger die Kugel unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Jedoch hielt die Führung nicht besonders lange: Kosovas Shqipdon Ademi verwandelte noch vor der Pause einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:1, damit erzielte der Kreisliga-Toptorjäger bereits seinen zwölften Saisontreffer.

Auch nach dem Seitenwechsel verteidigte Neuried leidenschaftlich, geriet in der Schlussphase aber plötzlich personell in doppelte Unterzahl: Zunächst wurde Mark Ziemann wegen eines taktischen Foulspiels mit einer Zeitstrafe belegt, Kapitän Danilo Ralic beschwerte sich in der Folge zu vehement, sodass ihn dasselbe Schicksal ereilte. Simic ging mit der Schiedsrichterentscheidung überhaupt nicht konform: „Eine Frechheit, da beiden direkt zehn Minuten zu geben.“ Sogar diese Phase überstand der TSV schadlos, ehe der Spitzenreiter in der Schlussphase doch noch das Siegtor erzielte. Neuried monierte in der Entstehung ein Foulspiel, doch der Treffer hatte Bestand.

Simic blickt dennoch positiv in die Zukunft: „Vor der Leistung ziehe ich meinen Hut, wir können uns nichts vorwerfen. Wenn wir diesen Mannschaftsgeist beibehalten, bin ich mir sicher, dass wir uns bald unten rauskämpfen.“