Minute 90+7 - Eintracht Rulle bejubelt den Ausgleich Hettwer-Team feiert glücklichen Punkt für die Moral von Michael Eggert · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit der letzten Aktion der Partie hat der TUS Eintracht Rulle im Bezirksligaspiel gegen den SSC Dodesheide ein 1:1 erzwungen und sich damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesichert. Der Ausgleich fiel in der siebten Minute der Nachspielzeit durch Keno Langemeyer nach einem Eckball.

Über weite Strecken der Begegnung bestimmten jedoch die Gäste aus Dodesheide das Geschehen. Bereits früh gingen sie durch einen verwandelten Handelfmeter von Nikola Milosevic in Führung und blieben auch in der Folge die klar tonangebende Mannschaft. Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen versäumte es der SSC, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Dodesheide kontrollierte das Spiel, ließ Ball und Gegner laufen, zeigte sich vor dem Tor jedoch weiterhin nicht konsequent genug. Rulle hingegen konzentrierte sich auf die Defensive und blieb offensiv lange Zeit harmlos.

Erst in der Schlussphase kam der Gastgeber zu seiner entscheidenden Gelegenheit – und nutzte diese eiskalt. Nach einer Ecke gelang Langemeyer der viel umjubelte Ausgleich, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Keno Langemeyer traf für Eintracht Rulle spät zum 1:1. – Foto: Fupa

„Ein Spiel passend zum Platz. Wir haben nahezu keine Torchance zugelassen und machen aus unseren vielen klaren Möglichkeiten zu wenig“, erklärte Dodesheides Trainer Yannick Flottmann nach der Partie.