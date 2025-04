Mintraching zerlegt Sulzbach in alle Einzelteile

Das Führungsduo der Kreisliga 1 ließ am Wochenende nichts anbrennen. Bereits am Samstag legte der SV Burgweinting mit einem satten 5:0-Heimtriumph über Donaustauf vor. Tags darauf zogen der Freie TuS (2:0 in Wiesent) und Tabellenführer BSC Regensburg (4:1 in Ziegetsdorf) mit Auswärtsdreiern nach. Der Rangvierte SV Obertraubling muss hingegen etwas abreißen lassen, da er gegen den Tabellenletzten Türk Genclik nicht über ein 1:1 hinauskam. Derweil sorgte der FC Mintraching für Furore, indem er den gastgebenden SV Sulzbach in alle Einzelteile zerlegte und 8:2 gewann.



Mit einem deutlichen Heimsieg verabschiedete der SV Burgweinting vor 75 Zuschauern den SV Donaustauf am 21. Spieltag. Bereits in der fünften Minute netzte Kapitän Matthias Braun die Kugel ein, Florian Schlegel legte in kürzester Zeit im Doppelpack drauf (10., 12.) und Ali Milak schob in der 17. Minute das Leder ins Netz, was einen Halbzeitstand von 4:0 mit sich brachte. In der zweiten Hälfte versenkte Co-Spielertrainer Alexander Bucher den Elfmeter in der 51. Minute und besieglte somit den klaren Heimdreier am Wochenende. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Felix Hajak







Der TSV Wörth/Donau und die SG Walhalla Regensburg gingen mit einem Remis vom Feld. Vor 125 Schaulustigen brachte Ludwig Hebauer die Hausherren in der zehnten Minute in Front, nur zwei Minuten später erzielte Timo Gittel den Ausgleich. In der 23 Minute ging der TSV durch Martin Gazdek erneut in Führung, doch Anton Grundherr erzielte das 2:2 für die SGW in der 36. Minute. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Klara Rinner, Kilian Kohler







Der SV Harting konnte am Sonntag keine Punkte einholen, zu Gast beim FC Oberhinkofen vor 136 Zuschauern blieb die Maximalausbeute beim Hausherren. Die erste Hälfte der Partie brachte lediglich eine Zeitstrafe für Nick Gerdt (35., SV Harting) mit sich, erst in der 69. Minute ging der FCO durch einen Elfmetertreffer von Christoph Huber in Führung. Jakob Blank erzielte in der 80. Minute das 2:0 für die Gastgeber. Schiedsrichter: Tobias Schlehuber, Hans-Jürgen Thomas, Sarina Kaiser







Der SV Türk Genclik Regensburg konnte sich vor 75 Besuchern gegen den SV Obertraubling immerhin einen Punkt sichern. Kurz vor der Halbzeitpause bekam Francois Ndounokon eine zehn-Minuten-Auszeit (45.+1.). In der 59. Minute erzielte Max Heberlein durch einen Elfer das 0:1 für den SVO, doch die Nachspielzeit brachte das 1:1 mit sich. Torschütze zum Ausgleich war Atakan Korkmaz, der in der 90.+4. gekonnt einnetzte. Schiedsrichter: Ludwig Held, Lukas Stauffer, Leon Edenharter







Spitzenreiter BSC Regensburg setzte sich vor 70 Zuschauen bei der SpVgg Ziegetsdorf durch. Florian Knauer legte in der 28. Minute das 0:1 vor, durch ein Eigentor erhöhte Lukas Adam (36.) für die Gäste, dann schob Florian Knauer erneut ein (57.) und Maximilian Ott erzielte in der 74. Minute das 0:4 für den BSC. In der 78. Minute gelang Dominik Aschenbrenner noch ein Abstauber. Schiedsrichter: Florian Fruth, Max Meier, Günter Eibner







Beim SV Sulzbach/Donau fanden sich 120 Fans und der FC Mintraching ein, die sich klar die Maximalausbeute einholte. Mit einem Elfmeter in der 27. Minute brachte Johannes Gerl den FC in Führung, Christian Ball erhöhte noch in der ersten Hälfte (45.+1.). Die zweite Hälfte brachte eine Bude für den SV mit sich, Alexander Alvarez Niebauer konnte in der 52. Minute verkürzen, dann erhöhte Luis Woppmann (56.), Christian Balk (61.) und Maximilian Schweiger (66.) nochmal für den FC Mintraching. Alexander Alvarez Niebauer konnte in der 70. Minute erneut eine Bude erzielen, doch dann legten Dominik Dürrschmidt (78.), Maximilian Prösl (81.) nochmal drauf. Zu guter Letzt schob Luis Woppmann noch eine weitere Bude in der 89. Minute ein, was den Dreier klar zum FC Mintraching brachte. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Armin Strauß, Rafael Augustin







Mit einem Auswärtssieg konnte sich der Freie TuS Regensburg am Wochenende vor 120 Zuschauern den Dreier sichern. Gastgeber, der SV Wiesent kam leider nicht zum Abschluss am letzten Wochenende. Alexander Meister brachte in der 23. Minute das 0:1 hervor, Philipp Weil besiegelte in der 79. Minute die Maximalausbeute für den Freien TuS. Schiedsrichter: Laurin Lieber, Markus Weiß, Florian Schyrba