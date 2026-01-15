Mintraching: Trainerduo kündigt Abschied an

Die Verantwortlichen des FCM bedauern die Entscheidung des Trainerduos, hätten die Zusammenarbeit gern weiter fortgeführt. „Im November haben mir die beiden Trainer mitgeteilt, dass sie ihr Amt gerne zur neuen Saison niederlegen wollen. Diesen Wunsch kam ich natürlich nach. Ich schätze die Arbeit von Johannes und Dominik sehr: Sie haben eine hervorragende Arbeit, die weit mehr als das Traineramt auf sich bringt, geleistet. Die beiden sind zu keiner Zeit in Diskussion gestanden, und ich hätte sehr gerne mit ihnen weitergearbeitet. Ich hoffe und wünsche mir, dass sie als Spieler weiterhin zur Verfügung stehen“, lässt Abteilungsleiter Daniel Ertl verlauten.



Johannes Gerl begründet seinen Amtsabtritt folgendermaßen: „Im kommenden Sommer sind es 14 Jahre in Folge, in denen ich als Trainer tätig bin – zunächst bei der JFG Haidau 08, am DFB-Stützpunkt und zuletzt beim FC Mintraching. In all dieser Zeit haben sich meine Termin- und Urlaubskalender fast vollständig nach dem Fußball gerichtet, was, seitdem ich auch ein Kind habe, immer schwieriger wurde. Außerdem schadet es nicht, wenn die Mannschaft nach ein paar Jahren eine neue Ansprache und neue Impulse erhält. Daher habe ich mich dazu entschieden, meinen Trainerposten nach Ende der Saison abzugeben.“



Der ein oder andere Verein habe zwar bereits angefragt, „aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, im Sommer eine neue Herausforderung als Trainer anzunehmen. Gleichzeitig weiß man aber im Fußball: Man soll niemals nie sagen“, so Gerl über seine sportliche Zukunft. Auch Co-Trainer Dominik Dürrschmidt wird seine Trainertätigkeit beenden. Beruflich ist er als Physiotherapeut im Nachwuchsbereich des FC Bayern München am Campus tätig und hat in der Vergangenheit viel Aufwand betrieben, um trotz dieser Verpflichtung möglichst oft bei Trainingseinheiten und Spielen präsent zu sein. Künftig will auch Dürrschmidt kürzertreten.



Bis zum Saisonschluss werden die scheidenden Trainer nochmal alles geben, haben sie doch noch ein großes Ziel vor Augen: den Klassenerhalt. Mit 13 Punkten überwintert Mintraching in der Kreisliga 1 auf Abstiegs-Relegationsplatz 13. Um den Ligaerhalt auf direktem Wege zu realisieren, muss sich das Team angesichts von sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer mächtig strecken. Notfalls soll es über die Relegation klappen.