Mintraching steigt ab – Beilngries und Neutraubling atmen auf

„Unglaublich stolz“ auf seine Mannschaft ist Aichkirchens Spielertrainer Thomas Kirner. – Foto: Felix Schmautz

Relegations-Jubel beim SV Aichkirchen, beim 1. FC Beilngries und beim TSV Neutraubling! Der SVA wahrt sich durch einem 3:1-Triumph in Zeitlarn über den – damit in die Kreisklasse abgestiegenen – FC Mintraching seine Chance auf den Aufstieg in die Kreisliga. Parallel kämpften sich die Altmühltäler in Hohenschambach nach Rückstand zurück. Beilngries drehte das Spiel gegen den TSV Pettenreuth und darf den Kreisklassen-Erhalt feiern. Pettenreuth dagegen muss eine weitere Saison in der A-Klasse verbringen. Einen klaren Ausgang fand das 17.30 Uhr-Spiel. An der Regensburger Alfons-Auer-Straße fegte der TSV Neutraubling die SG Painten II mit 5:0 vom Platz. Während die Wackeraner den Kreisklssen-Verbleib bejubeln, bleibt Painten A-Klassist.

Relegation zur Kreisliga







Jubel hier, Tal der Tränen dort: Die Kicker aus dem westlichen Landkreis wahren sich die Chance, den Durchmarsch aus der A-Klasse in die Kreisliga zu schaffen. Der FC Mintraching hingehen muss den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. „Unglaublich stolz auf die Mannschaft“ zeigte sich nach dem Spiel Aichkirchens Spielertrainer Thomas Kirner. „Was sie heute abgerissen hat und welches Laufpensum sie an den Tag gelegt hat, ist echt überragend.“ Die erste Halbzeit seiner Truppe sei „mit die beste Saisonleistung gewesen: Wir haben ihnen keinen Meter gelassen. Das war von unserer Seite überragend“, berichtet Kirner. Vor rund 400 Zuschauern in Zeitlarn sorgten Maximilian Graf (14.) und Paul Lindner (44.) für eine 2:0-Pausenführung des SVA. Als Mick Fuchs in der 73. Minute Mintrachings erste richtige Torchance zum 2:1 verwertete, wurde es wieder spannend. Doch der A-Klassen-Vize schlug durch Denis Wulf (76.) postwendend zurück. Damit war dem FC der Zahn gezogen. „Dann war das Spiel eigentlich gelaufen“, analysierte Kirner. „Am Ende gehen wir als verdienter Sieger vom Platz.“





Relegation zur Kreisklasse







Großes Aufatmen beim 1. FC Beilngries! Die Altmühltal-Städter dürfen auch nächste Saison in der Kreisklasse starten. Eine schwierige Spielzeit findet also ein Happy End. 469 Zuschauer in Hohenschambach sahen eine spannende, intensive und enge Relegationspartie. Bis zur Stunden-Marke sollten keine Tore fallen. Dann brachte Torjäger David Unfried den A-Klassen-Vertreter aus Pettenreuth nach einem schnörkellosen Angriff mit 1:0 in Führung (61.). In der Folge drängte der FCB auf den Ausgleich – und belohnte sich für die Mühen. Mit einem Sonntagsschuss aus rund 20 Metern stellte Stefan Schneider die Uhren wieder auf Null (77.). Und es kam noch besser für die Elf von Coach Wolfgang Gmelch, der in der 89. Minute das Spiel vollends drehte. Leon Dietrich nutzte eine Unstimmigkeit in der Pettenreuther Hintermannschaft. Darauf fand der TSV keine passende Antwort mehr. Damit verbleibt die Reinstein-Truppe in der A-Klasse. Eine zweite (Aufstiegs-)Chance gibt es nämlich nicht.













Das war eine klare Angelegenheit! Und nach dem Mann des Tages brauchte man nicht lange suchen. Youngster Thomas Langlitz schoss seine Farben mit einem Viererpack (19., 45., 55. und 80.) quasi im Alleingang zum Klassenerhalt. Vor allem seine zweite Bude, zum 2:0 direkt vor der Halbzeitpause, ebnete Neutraubling den Weg. Paintens A-Klassen-Vertretung fand an diesem Tag einfach nicht die passenden Mittel. Nach einer gelbroten Karte an Tobias Raith (54.) ging es in Unterzahl dahin für die Sportgruppe. Neben Langlitz trug sich noch Lucas Assmann (76.) in die Wacker-Torschützenliste ein. Heißt: Neutraubling atmet kräftig auf und bleibt Kreisklassist, Painten II A-Klassist.