Mintard II gewinnt Abstiegsduell, Frintrop II muss weiterhin zittern

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr

Im Verfolgerspiel zwischen Mintard II und Kuoferdreh-Byfang machte die DJK gleich von Beginn an klar, dass sie ihren Vorsprung ausbauen will. Bennet Triebel erzielte bereits in der 16 Minute die Führung für die Gäste. Matondo-Manace Mbombo baute die Führung aus (29.), bevor Darius Kretschmann den 3:0 Halbzeitstand herstellte (45.).

Auch nach der Pause hörte Mintard nicht auf - Mbombo erzielte mit seinen Doppelpack in der 48 Minute die 4:0-Führung. Auch die zwei Ehrentreffer der Hausherren änderten nichts an der Dominanz der Mintarder, die in der zweiten Hälfte vier weitere Tore nachlegten und den Verfolger somit mit einem 8:2 deklassierten.

Die Mannschaft von Oliver Wronsky setzte somit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf und erhöhte den Vorsprung auf die SG auf insgesamt vier Zähler.

Frintrop steht trotz mutigem Auftritt ohne Punkte dar