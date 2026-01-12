Mintal: »Machen das nicht für uns« – Bananenflanker holen Budenzauber

Emotionales Herzstück der Veranstaltung war stattdessen wieder das Einlagespiel der Bananenflanken-Profis, geistig beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Um sie ging es. Als sie unter Beifall und Namensnennung einzeln auf den grünen Rasen stürmten und anschließend als Team Schwarz gegen Gelb selbst gegen das Leder traten, hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Da bekamen auch die Ex-Fußballprofis feuchte Augen. Nach dem Turnierende bekamen die Kids von den Traditionsteams der Profiklubs noch zahlreiche Utensilien wie Schals und Bälle geschenkt. Dass Team Schwarz das Einlagespiel mit 5:4 gewann – völlig unerheblich.



Einer der Protagonisten des Turniers war Marek Mintal. Der ehemalige Publikumsliebling des 1. FC Nürnberg, Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2004/05, ist einer der Dauergäste beim Budenzauber. Am TVA-Mikrofon sagte die Club-Legende: „Wenn man die Organisation und später die Kids sieht, ist das einfach eine fantastische Sache – für mich und für uns alle. Wir kommen jedes Jahr unheimlich gerne, das ist für uns eine Ehre. Wir machen das nicht für uns, sondern für die Kinder und für die Menschen, die das für den heutigen Tag alles so geil vorbereitet haben.“ Damit brachte es Mintal, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, auf den Punkt.



Hansi Müller, Botschafter des Hauptsponsors Wintec Autoglas, strahlte: „Ich finde die Idee grandios. Man trifft hier so viele Spieler von früher, des ist so ein richtiges Klassentreffen. Das Einlagespiel der Kids ist sowas von emotional und das Highlight schlechthin.“



Als verdienter Turniersieger gingen die Bananenflanker-Legenden hervor. Thorsten Kirschbaum, heute Cheftrainer des Regionalligisten DJK Vilzing, Stefan Reisinger, Christian Träsch und Co. feierten im Finale einen 3:0-Sieg gegen Greuther Fürth. Zum Mann der wichtigen Tore schwang sich Reisinger auf. Er traf im Endspiel doppelt und hatte die Bananenflanker mit seiner Bude bereits zum 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen 1860 München geführt. Hinterher durften sich die Bananenflanker-Auswahl auch noch über zwei Einzelauszeichnungen freuen. Kirschbaum wurde als bester Keeper ausgezeichnet und Träsch wurde mit sieben Treffern Torschützenkönig.



Indes scheiterte Lokalmatador SSV Jahn Regensburg erneut in der Vorrunde. Genau wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, die ihre Gruppe jeweils ohne Punktgewinn abschlossen. Bemerkenswert war die Teilnahme eines anderes Teams. Weil der Hamburger SV wegen des Schnee-Chaos absprang, musste kurzfristig Ersatz her. Am Freitag wurden eilig Spieler für die Truppe „Ratisbona Alt-Stars“ zusammengetrommelt. Unter anderem der in der Oberpfalz gutbekannte Ex-Torjäger Florian Schrepel oder der Regensburger Oberbürgermeister-Kandidat Michael Schien kickten mit. Und das durchaus erfolgreich. Die Ratisbona-Bande schrammte mit vier Punkten nur knapp am Halbfinaleinzug vorbei.





Halbfinale

Bananenflanker Legenden – 1860 München 1:0 (Tor: Reisinger)

Nürnberg – Fürth 3:4 (2:2) nach Penaltyschießen (Mintal/2 – Hilbert, Prib)



Finale

Bananenflanker Legenden – Greuther Fürth 3:0 (Reisinger, Träsch, Diekmeier)





Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...