Mintal, Lauth & Co. kommen erneut nach Regensburg Die sechste Auflage des Bananenflanker Budenzauber in der Donau-Arena wirft seinen Schatten voraus

Hier ein Stelldichein ehemaliger deutscher Fußball-Größen. Dort Gänsehaut-Feeling und glänzende Augen, wenn die Bananenflanker-Kids – das sind geistig beeinträchtige Kinder und Jugendliche – vor dem Finalspiel selbst auf dem Rasen stehen. Kurz nach Silvester wartet auch schon ein erstes Jahres-Highlight im Fußballbezirk Oberpfalz: Der „Wintec Autoglas Bananenflanker Budenzauber 2026“ am 10. Januar in der Donau-Arena Regensburg. Es ist das größte Hallenturnier für Traditionsmannschaften in Süddeutschland. Im Vordergrund steht der gute Zweck. Inzwischen steht fest, welche Teams dem Titelverteidiger Balu4Kids den Pokal streitig machen wollen.

Zum sechsten Mal verwandelt sich die Heimat der Eisbären Regensburg über Nacht in eine Indoor Soccer Arena und rund 100 ehemalige Fußballstars schnüren ihre Fußballschuhe für das Event der Bananenflanker Legenden. Mit dabei sind die Traditionsteams des Hamburger SV, des 1. FC Nürnberg, des TSV 1860 München, der SpVgg Greuther Fürth, von Borussia Dortmund und natürlich auch ein Team des Lokalmatadors SSV Jahn Regensburg.



Daneben zaubert auch der Gastgeber mit seinen Wintec Bananenflanker Legenden wieder auf dem Kunstgrün. Torben Hoffmann, Michi Hofmann, Benny Lauth & Co. wollen wieder ein gewichtiges Wort um die Titelvergabe mitreden. Welche achte Truppe das Teilnehmerfeld vervollständigt, ist aktuell noch nicht bekannt. Bei der vergangenen Auflage ging der Titel erstmals an Balu4Kids, gecoacht von Jürgen Press. Zum Siegerteam zählten unter anderem Thorsten Kirschbaum, der seit Sommer den Regionalligisten DJK Vilzing anleitet, und Tobias Strobl, Erfolgscoach beim Drittligisten SC Verl.



„Freuen Sie sich auf ein Fußballfest für die ganze Familie mit rund sechs Stunden voller Fußball-Nostalgie, aber auch hochwertigem Hallenfußball mit vielen Kabinettstücken. Und natürlich gibts auch diesem wieder das eigentliche Highlight, wenn die Bananenflanker Kids ihren großen Auftritt beim Einlagespiel haben!“, teilt der Veranstalter mit.



Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets sind im Online-Vorverkauf erhältlich beim Ticketingportal etix. Alle weiteren Details zum Turnier und den Mannschaften werden in den kommenden Wochen auf der Homepage der Bananenflanker Legenden veröffentlicht. Es wird mit Spannung erwartet, welche ehemaligen Fußballprofis dieses Mal nach Regensburg kommen.