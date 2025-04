Miniserie des SV Hegnach endet

Leider erwischte man keinen so guten Tag und so endete das Zwischenhoch mit Miniserie auch schon wieder. Der Plan war aus einer verstärkten Defensive heraus Punkte aus Bruchsal mit zunehmen. Dieser war jedoch schon nach 5 Minuten Makulatur. Nach Ballverlust und Foul in der eigenen Hälfte führte Selina Häfele den Freistoß blitzschnell auf die agile Laureen Deckenbach aus die wiederum für Paulina Rothenberger auflegte die den Ball unhaltbar im Tordreieck zum 1:0 versenkte.

Hegnach war überrumpelt und musste sich erst sortieren. Bei einer Eckballserie verhinderte SVH Torspielerin Ana da Silva Oliveira ein weiteres Gegentor. Einen zu kurz abgewehrten Ball donnerte Selina Häfele kurz vor der Pause unter die Latte zum 2:0. Hegnach bis dahin nur selten torgefährlich. Besser wurde es nach dem Wechsel. Als sich KSC Torspielerin Gabriela Heid bei einer Flanke von Lucy Claar verschätzte schien der Kopfball von Laura Heldt ins Tor zu gehen, doch aus dem Nichts rauschte Nadja Schneider heran und kratzte den Ball von der Linie. Kurz danach musste Heid mit vollem Einsatz einen Freistoß von Linda Koch wegfausten.

In der 61. erneut KSC Ballgewinn durch starken Einsatz, den Konter schleißt Lisa Drexler zum 3:0 ab. Nur wenig später schoß Linda Koch vom Mittelkreis aus über die zu weit vor dem Tor postierte Heid hinweg zum 3:1 Anschlußtreffer ins Netz. Noch nicht die Entscheidung in der 68. als Ana da Silva Oliveira einen Foulelfmeter von Melissa Zweigner-Genzner sicher festhielt. Auch in der 84. fataler Hegnacher Ballverlust an der Mittellinie, schließlich schloß Laureen Deckenbach gekonnt zum 4:1 Endstand ab. Das frühe Gegentor brachte Hegnachs Defensivtaktik aus dem Konzept und alle 4 Tore hat man dem Gegner mehr oder weniger aufgelegt. Weiter geht es am Sonntag im Kellerduell zuhause gegen Hof.

SV Hegnach: Oliveira, Hofferbert, Claar, Kirtzakis, Koch, Neuwirth, Heldt(89.Omanovic), Dimopoulou(46.Mijatovic), Klatt(80.Nossek), Engel(89.de Luca), Kerqota(75.Kutsiofiti)