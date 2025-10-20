„Minimalziel geschafft“ – Forstinning hält Aschheim auf Abstand

Der VfB Forstinning ist nach dem 2:2 in Aschheim vorzeitig Herbstmeister in der Bezirksliga Ost. Der Absteiger ist weiter ungeschlagen.

Immerhin 420 Zuschauer lockte das Spiel um die Spitze an, der freie Eintritt für alle Mitglieder des FC Aschheim dürfte dafür nicht geschadet haben. Und die Partie bei besten Flutlichtbedingungen bot gleich einmal einen Knalleffekt, allerdings für den Gast aus Forstinning. Nach einem katastrophalen Fehlpass der Aschheimer Defensive gelangte der Ball nach der flachen Hereingabe von Leo Gabelunke zum souverän einschiebenden Niklas Reitner (1.). Idealstart für den VfB also.

Beim Gipfeltreffen der Bezirksliga Ost trennten sich der FC Aschheim und der VfB Forstinning nach sehr intensiven 90 Minuten mit einem am Ende gerechtfertigt 2:2-Remis. Damit wahrte der VfB als Tabellenführer den Drei-Punkte-Abstand zu seinem unmittelbaren Verfolger und steht damit bereits als Herbstmeister fest.

„Jede Mannschaft hatte dann ihre Phasen“, analysierte VfB-Trainer Gery Lösch den Spielverlauf. Die beiden Teams schenkten sich nichts in dem von Lösch als „harten Fight“ titulierten Spitzenspiel der beiden am Saisonanfang nicht unbedingt als Titelanwärter geltenden Vereine.

Der Ausgleich resultierte dann aus einem von Ajlan Arifovic verursachten Foulelfmeter nach einem Aschheimer Einwurf. „Muss man nicht geben“, befand Lösch. Antonio Saponaro verwandelte trotzdem zum 1:1 (27.).

Ausgleich kurz vor Schluss: Aschheim und Forstinning trennen sich Remis

Dieses Resultat hatte bis zur 60. Minute Bestand, ehe ein energischer Antritt von Mike Opara auf der linken Außenbahn Forstinning wieder einen Vorteil verschaffte. Der VfB-Torjäger setzte sich trotz mehrerer, vergeblicher Aschheimer Störversuche durch und legte das Spielgerät im Strafraum quer zu Emir Yildirim – 1:2. Kurz darauf ärgerte sich Lösch ein wenig über „mangelndes Fingerspitzengefühl“ des Unparteiischen nach dessen gelb-roter Karte für Arifovic wegen Reklamierens (69.). Arifovic vertrat Nico Weismor (Urlaub) als Kapitän und darf als dieser eigentlich den Schiedsrichter ansprechen.

Die veränderte Statik der Partie glich sich aber durch die rote Karte für Aschheims Blendart Bajraktari wegen einer Notbremse wieder aus (77.). „Und dann hat es Aschheim am Ende auch erzwungen. Das Unentschieden geht schon in Ordnung.“ Der Unmut von Lösch über den späten Ausgleich hielt sich also in Grenzen: „Das Minimalziel, Aschheim weiter auf Distanz zu halten, haben wir geschafft.“ Ein weitschöner Ball über die rechte Seite fand den Weg quer durch den VfB-Strafraum, Forstinnings Innenverteidigung rückte zu langsam nach und Didier Nguelefack durfte aus kurzer Distanz zum 2:2 einschieben (88.).

Auf den VfB warten nun die Toto-Pokalaufgabe in Neuhadern am Dienstag, ehe am kommenden Samstag der SB DJK Rosenheim zum letzten Vorrundenspiel im Forstinninger Sportpark antritt.