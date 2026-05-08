„Minimalziel“ erreicht: VfR Garching besiegelt Klassenerhalt

Der VfR Garching hat den Klassenerhalt sicher. – Foto: Johannes Traub

Der VfR Garching sichert mit dem 2:0 in Altenerding den Klassenerhalt. Doch die Krise hat bei der Mannschaft deutliche Spuren hinterlassen.

Nach dem zähen 1:0 in Dachau war auch das Spiel in Altenerding kein fußballerischer Leckerbissen. Trainer Mike Niebauer sah aber einen weiteren Entwicklungsschritt bei seiner Mannschaft, bei der das mangelnde Selbstvertrauen spürbar und die Unsicherheit unübersehbar ist. Dennoch war Garching die spielbestimmende Mannschaft gegen den Kontrahenten aus der Abstiegsregion und verdiente sich die Pausenführung. Nach einer Flanke von Dennis Niebauer war Luiz Landler mit dem Kopf zur Stelle.

Der Turnaround kam zu spät. Mit dem 2:0 (1:0) im Nachholspiel bei der SpVgg Altenerding hat der VfR Garching nach seiner Krise den zweiten Sieg in Folge ohne Gegentor zustande gebracht. Bei vier Punkten Abstand zur Aufstiegsrelegation in der Bezirksliga Nord sind die Chancen nach vorn zwei Spiele vor dem Saisonende eher theoretischer Natur.

Nach dem Seitenwechsel wackelte die Führung dann zeitweise. Die Gastgeber wurden aktiver, erhöhten den Druck, aber sie hatten auch nicht die ganz großen Torchancen. Dann bekamen die Garchinger die Partie wieder besser in den Griff und verpassten die Vorentscheidung. Nach einer Stunde gab es Gelb-Rot für die Gastgeber, was das Ende der kurzen Druckphase bedeutete.

Vier Niederlagen am Stück haben eben Spuren hinterlassen

Im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor fehlte der letzte Zug und auch die letzte Überzeugung. Die vier Niederlagen am Stück haben eben Spuren hinterlassen. Zur Schlussviertelstunde wechselte sich dann Patrick Hölzl aus dem Garchinger Trainerteam ein und er lebte diese Torgeilheit vor, die der jungen Garchinger Mannschaft in der gesamten Saison immer wieder fehlte und auch einige Punkte kostete.

Mit dem 2:0 war das Nachholspiel gewonnen und damit haben die Garchinger nun auch rechnerisch die Bezirksliga gehalten. „Das war unser Minimalziel“, sagt Trainer Mike Niebauer. Über eine Aufholjagd nach vorne macht er sich keine Gedanken. Dafür habe dem VfR einfach die Konstanz gefehlt. (nb)

SpVgg Altenerding – VfR Garching 0:2 (0:1). VfR: Dietrich, Stefanovic, M. Niebauer, D. Niebauer, Strube (15. Niggl), Koliantzas (57. Agbavon), Salassidis (62. Eisl), Matzkowitz, Landler (82. Hölzl), Fellner, Vogel (46. Sternke). Tore: 0:1 Landler (38.), 0:2 Hölzl (85.). Gelb-Rot: Flores (60., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Jan Feil (Münchnerau). Zuschauer: 80.