"Minimalziel erreicht": Mombach 03 blickt nach vorn

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Der Trainer der ersten Mannschaft, der FVgg Mombach 03, Dominik Moser, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Die Saison hat mit dem minimal Ziel das wir uns gesetzt haben geendet. Leider haben wir in der Saison immer wieder mit vielen Ausfällen kämpfen müssen und konnten deshalb nicht das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen haben.
Das Wichtigste ist das wir die Klasse gehalten haben."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Die Vorbereitung steht haben früh angefangen mit den Spielern zu sprechen, dass Trainer Team bleibt so bestehen."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)
"Bisher gibt es noch keine offiziellen Meldungen zu Abgängen da die Rückmeldung durchweg Positiv für die neue Saison war.
Zugänge können wir bisher nur Morten Pohl von der SKG Bauschheim nennen. Der bereits im Winter zu uns kam aber erst am letzten Spieltag sein erstes Spiel für uns bestreiten konnte.
Weitere Gespräche laufen aber noch nichts offiziell zu vermelden."
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Die Stimmung ist sehr gut die Jungs verstehen sich allesamt gut untereinander. So eine Gemeinschaft tut gut das wollen wir mit in die Saison nehmen."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Wir wollen mit den unteren Tabellen Plätzen nichts zu tun haben. Die Liga wird schwer viele Teams wollen den Sprung oder wieder in Richtung A- Klasse antreten. Daher ist unser Ziel jedes Spiel alles geben und schauen, wo wir am Ende stehen."
Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?
"Wir sind ein Verein der immer auf der Suche nach neuen Mitspieler ist. Wir sind eine Gemeinschaft, die gerne zusammen kickt und das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte.
Anbei haben wir ein Foto dabei das uns beim letzten Spiel gegen Essenheim zeigt vor dem Spiel übergaben wir eine Spende, die wir intern gesammelt haben für den an Krebserkrankten Spieler. Als wir das gelesen haben das hier eine Spendenaktion gestartet wurde, war für uns sofort klar das wir dieses Unterstützen"
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!