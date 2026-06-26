"Minimalziel erreicht": Mombach 03 blickt nach vorn

"Bisher gibt es noch keine offiziellen Meldungen zu Abgängen da die Rückmeldung durchweg Positiv für die neue Saison war.

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)

"Die Vorbereitung steht haben früh angefangen mit den Spielern zu sprechen, dass Trainer Team bleibt so bestehen."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

Das Wichtigste ist das wir die Klasse gehalten haben."

Zugänge können wir bisher nur Morten Pohl von der SKG Bauschheim nennen. Der bereits im Winter zu uns kam aber erst am letzten Spieltag sein erstes Spiel für uns bestreiten konnte.

Weitere Gespräche laufen aber noch nichts offiziell zu vermelden."



Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung ist sehr gut die Jungs verstehen sich allesamt gut untereinander. So eine Gemeinschaft tut gut das wollen wir mit in die Saison nehmen."



Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Wir wollen mit den unteren Tabellen Plätzen nichts zu tun haben. Die Liga wird schwer viele Teams wollen den Sprung oder wieder in Richtung A- Klasse antreten. Daher ist unser Ziel jedes Spiel alles geben und schauen, wo wir am Ende stehen."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Wir sind ein Verein der immer auf der Suche nach neuen Mitspieler ist. Wir sind eine Gemeinschaft, die gerne zusammen kickt und das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte.