Minimalziel erreicht: FC Wildsteig/Rottenbuch sichert Klassenerhalt

Angesichts der engen Abstände war neben dem Blick nach oben für den FC auch immer ein Blick nach unten angesagt. Mit dem Remis in Brunnthal haben die Wildsteiger und Rottenbucher nun bei zwei ausstehenden Partien acht Punkte Vorsprung auf den Zehnten, der am Ende in die Relegation muss.

Wildsteig/Rottenbuch – Die Saison in der Kreisliga 1 haben die Fußballer des FC Wildsteig/Rottenbuch mit einem Sieg (3:1 gegen DJK Waldram) begonnen. Zum Abschluss gab es zumindest einen Punkt: Mit 1:1 endete das Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV Brunnthal. Obwohl in diesem Spiel ein Sieg drin gewesen wäre, durften der FC zufrieden sein. Denn mit dem Punkt sicherte sich das Team den direkten Klassenerhalt.

Ein schnell ausgeführter eigener Freistoß führte zum Ballverlust, Brunnthals Elia Ceschin schoss von der Mittellinie aufs Tor und seine Bogenlampe flog über den aufgerückten Keeper Johannes Greinwald ins Netz. „Großes Lob an meine Mannschaft, wir sind nicht hektisch geworden, haben ruhig weiter gespielt und konnten dann den hochverdienten Ausgleich erreichen“, so Hennebach. Nach einem Konter über die Außenbahn kam es vor zu einem Gestochere – Fabian Maier versenkte den Ball aus elf Metern im Tor.

Obwohl Wildsteig/Rottenbuch spielerisch überlegen war und durch Bälle in die Tiefe gute Chancen erspielte, fehlte die Präzision in den Abschlüssen. „Die zweite Halbzeit ist uns nicht mehr so gelungen, wir konnten die Leidenschaft nicht mehr auf den Platz bringen“, resümierte der Trainer. Das Spiel plätscherte dahin, eine Großchance der Gäste vereitelte Brunnthals Schlussmann Anton Tanneberger auf der Linie, so endete das Gastspiel mit einer Punkteteilung. Für den FC war es das siebte Remis im 13. Auswärtsspiel. „Ein Punkt ist eigentlich zu wenig für unseren betriebenen Aufwand, ein Sieg wäre verdient gewesen. Der Punkt hat aber auch was gutes, die Klasse ist gesichert und für die beiden restlichen Partien kein Druck mehr da“, lautete das Fazit von Martin Hennebach. (Michael Trainer)