Minimalisten des SC St. Tönis haben wieder zugeschlagen

Der SC St. Tönis tut sich in der A-Junioren-Niederrheinliga schwer. – Foto: Jens Terhardt

Die Erwartungen waren höher, aber die Realität sieht anders aus und hat beide eingeholt. Die Rede ist von den A-Junioren des SC St. Tönis und denen des KFC Uerdingen. Sie belegen in der Niederrheinliga nach Abschluss der Hinrunde die Plätze zehn und 13. Dennoch ist KFC-Trainer Yannik Nawrock nicht unzufrieden und sagt: „Wir haben zwölf Punkte. Das ist erst einmal okay. Es ist nicht das Maximale und wir haben einiges verschenkt.“

KFC als Aufsteiger nicht überraschend eher unten Da denkt der 24-Jährige natürlich zuerst an die Niederlagen gegen Homberg und Rhede. „Wir mussten 15 Neuzugänge integrieren. Da müssen alle Automatismen erst greifen. Mit Ausnahme der ersten Partie in Wuppertal haben wir uns nie unter Wert verkauft. Wenn es uns in der Rückrunde gelingt, wovon ich überzeugt bin, die hohe Anzahl an individuellen Fehlern abzustellen, wird es besser.“

St. Tönis enttäuschte doch arg Dass es Aufsteiger KFC schwer haben wird, war vielen von vornherein klar. Aber dass der Nachwuchs des SC St. Tönis, bei dem der Schuh mit nur 19 erzielten Toren in der Offensive drückt, nach Platz zwei in der Spielzeit zuvor nun hauchdünn vor dem Abstiegsrelegationsplatz liegt, ist enttäuschend. Trainer Jonas Schüler: „Wir haben gleich das erste Spiel unglücklich verloren. Dadurch haben einige das Vertrauen in ihre Stärken verloren und alle hofften, dass es bald wieder wie in der Saison zuvor läuft. Es ist noch viel Luft nach oben.“