Minimalisten des SC St. Tönis haben wieder zugeschlagen

Die Erwartungen waren höher, aber die Realität sieht anders aus und hat beide eingeholt. Die Rede ist von den A-Junioren des SC St. Tönis und denen des KFC Uerdingen. Sie belegen in der Niederrheinliga nach Abschluss der Hinrunde die Plätze zehn und 13. Dennoch ist KFC-Trainer Yannik Nawrock nicht unzufrieden und sagt: „Wir haben zwölf Punkte. Das ist erst einmal okay. Es ist nicht das Maximale und wir haben einiges verschenkt.“
Da denkt der 24-Jährige natürlich zuerst an die Niederlagen gegen Homberg und Rhede. „Wir mussten 15 Neuzugänge integrieren. Da müssen alle Automatismen erst greifen. Mit Ausnahme der ersten Partie in Wuppertal haben wir uns nie unter Wert verkauft. Wenn es uns in der Rückrunde gelingt, wovon ich überzeugt bin, die hohe Anzahl an individuellen Fehlern abzustellen, wird es besser.“
Dass es Aufsteiger KFC schwer haben wird, war vielen von vornherein klar. Aber dass der Nachwuchs des SC St. Tönis, bei dem der Schuh mit nur 19 erzielten Toren in der Offensive drückt, nach Platz zwei in der Spielzeit zuvor nun hauchdünn vor dem Abstiegsrelegationsplatz liegt, ist enttäuschend. Trainer Jonas Schüler: „Wir haben gleich das erste Spiel unglücklich verloren. Dadurch haben einige das Vertrauen in ihre Stärken verloren und alle hofften, dass es bald wieder wie in der Saison zuvor läuft. Es ist noch viel Luft nach oben.“
Der erste Rückrundenspieltag stand schon bei den C-Junioren auf dem Programm. Sowohl der SC Krefeld bei der SSVg Velbert, als auch der SC St. Tönis beim ASV Einigkeit Süchteln, gewannen 1:0. Prince-Chinecherem Isaac (35.+4) und Luis Alexander Kalembach (47.) waren die Torschützen. Die Krefelder überwintern nach ihrem imposanten Endspurt auf Platz drei. Neuling SC St. Tönis, der mit nur zwölf erzielten Toren dank einer überzeugenden Defensive – nur neun Gegentreffer sind Bestwert – unglaubliche 22 Punkte geholt hat, belegt Platz sechs. Mit einem beträchtlichen Polster weit ab von der Abstiegszone.