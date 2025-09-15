 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Florian Grethlein und der FC Ettenheim-Altdorf standen am Sonntag nicht im Regen. Stattdessen gab es drei Punkte.
Minimalismus beim FC Ettenheim-Altdorf, doch das 1:0 bringt Punkte

Beim FV Dinglingen und dem FV Sulz machen die ersten Erfolgserlebnisse Hoffnung auf bessere Zeiten in der Fußball-Bezirksliga.

Der FSV Seelbach hat hingegen noch nicht zur Stabilität gefunden.

Neun Tore, zehn Zähler. Heimlich, still und leise hat sich der FC Ettenheim-Altdorf nach fünf Spieltagen an die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga herangeschlichen. Ein 1:0 beim Landesliga-Absteiger TuS Oppenau reichte am Sonntag für die volle Punktausbeute und den Sprung auf Rang vier, womit das neu geschaffene Rohanstädter Konstrukt für den Moment das erfolgreichste Bezirksliga-Ensemble aus der Region Lahr-Offenburg darstellt.

Wolfgang Künstle (BZ)Autor