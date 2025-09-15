Minimalismus beim FC Ettenheim-Altdorf, doch das 1:0 bringt Punkte

Neun Tore, zehn Zähler. Heimlich, still und leise hat sich der FC Ettenheim-Altdorf nach fünf Spieltagen an die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga herangeschlichen. Ein 1:0 beim Landesliga-Absteiger TuS Oppenau reichte am Sonntag für die volle Punktausbeute und den Sprung auf Rang vier, womit das neu geschaffene Rohanstädter Konstrukt für den Moment das erfolgreichste Bezirksliga-Ensemble aus der Region Lahr-Offenburg darstellt.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.