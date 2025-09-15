Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Florian Grethlein und der FC Ettenheim-Altdorf standen am Sonntag nicht im Regen. Stattdessen gab es drei Punkte. – Foto: Wolfgang Künstle
Minimalismus beim FC Ettenheim-Altdorf, doch das 1:0 bringt Punkte
Beim FV Dinglingen und dem FV Sulz machen die ersten Erfolgserlebnisse Hoffnung auf bessere Zeiten in der Fußball-Bezirksliga.
Der FSV Seelbach hat hingegen noch nicht zur Stabilität gefunden.
Neun Tore, zehn Zähler. Heimlich, still und leise hat sich der FC Ettenheim-Altdorf nach fünf Spieltagen an die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga herangeschlichen. Ein 1:0 beim Landesliga-Absteiger TuS Oppenau reichte am Sonntag für die volle Punktausbeute und den Sprung auf Rang vier, womit das neu geschaffene Rohanstädter Konstrukt für den Moment das erfolgreichste Bezirksliga-Ensemble aus der Region Lahr-Offenburg darstellt.