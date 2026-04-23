Minimal-Kader, maximale Wirkung: Andervenne siegt 3:2 in Jesteburg

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Trotz eines personell stark ausgedünnten Kaders reist Andervenne mit drei Punkten aus Jesteburg ab. In einer intensiven Partie dreht das Team einen Rückstand und setzt sich am Ende verdient mit 3:2 gegen den Tabellenzweiten durch.

Mit lediglich zwölf Spielerinnen im Kader startete Andervenne gut in die Begegnung, präsent in den Zweikämpfen und mit kontrolliertem Ballbesitz. Dennoch ging Jesteburg in der 30. Minute nach einem Fehler im Aufbauspiel mit 1:0 in Führung.

Die Antwort folgte prompt: Nur vier Minuten später nutzte Ida Heymann einen Ballgewinn gegen die gegnerische Torhüterin und erzielte den Ausgleich. Kurz vor der Pause drehte Andervenne die Partie komplett. Erneut war Heymann beteiligt, als sie schnell schaltete und Nele Segger mit einem langen Ball bediente. Segger blieb nervenstark und traf zur 2:1-Führung.

In der Schlussphase überzeugte Andervenne mit Stabilität und großem Einsatz, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Zudem feierte Marie Schimanski nach abgesessener Sperre ihr Comeback über die vollen 90 Minuten.

Unbeeindruckt davon übernahm Andervenne wieder die Kontrolle. In der 66. Minute belohnte sich das Team: Emma Gersema spielte einen präzisen Steckpass auf Nele Segger, die ihren zweiten Treffer erzielte und den 3:2-Endstand herstellte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jesteburg den Druck, doch Andervenne hielt defensiv stark dagegen. In der 54. Minute fiel dennoch der Ausgleich per Foulelfmeter zum 2:2.

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