Mini-Teilnehmerfeld in Deggendorf - In Straubing ist TG klarer Favorit

Es ist müßig, darüber zu diskutieren, woran die Jahr für Jahr nachlassende Begeisterung am Hallenfußball liegt. "Grundsätzlich muss man sich hinterfragen, ob es vielleicht an der Anzahl der Spiele insgesamt liegt. Höherklassige Vereine nehmen die Hallenturniere nicht mehr so an wie in früheren Zeiten, da sich das Freizeitverhalten der jungen Fußballer deutlich gewandelt hat", sagte Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier vor Kurzem in einem Interview.







"Wir hatten durch die Relegation fast keine Sommerpause und extrem viele Verletzte. Daher wollen unsere Spieler jetzt verständlicherweise einfach mal ein paar Wochen ihre Ruhe haben", begründet Künzings Sportlicher Leiter Daniel Seidl den Teilnahme-Verzicht des Bezirksligisten, der sich 2023 in die Siegerliste eintragen konnte. "Wir haben eine Abfrage gemacht und unsere Mannschaft hat aufgrund der langen Saison, in der viele Spieler mit Verletzungen zu kämpfen hatten, kein großes Interesse am Hallenfußball. Lediglich für das Kunstrasenturnier in Dingolfing war die Resonanz positiv", verrät Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer.





Die Deggendorfer Landkreismeisterschaft im Überblick:





Im Landkreis Straubing-Bogen geht der SV Türk Gücü Straubing als Titelverteidiger an den Start. "Wir wollen erneut ganz oben stehen", sagt TG-Manager Onur Örs. Der Landesliga-Anwärter geht mit einer guten Truppe an den Start, unter anderem laufen die beiden Futsal-Bundesligacracks Asllan Shalaj und Almir Mesanovic auf. Ambitioniert ist auch der FSV VfB Straubing. "Wir treten an, um das Turnier zu gewinnen", erklärt Chefanweiser Pavel Panafidin, der selbst aber aktuell im Urlaub weilt, selbstbewusst.





Der Turnierplan: