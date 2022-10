Mini-Krise passé: TSV Zorneding schlägt FC Phönix München souverän „Waren klar dominant“

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt ein drittes und viertes Tor nachgelegt. Dann hatten wir Ruhe. Der Sieg ist auch in der Höhe völlig verdient“, so Bergmann. Für das 3:0 war erneut Jarosch (52.) zuständig. Nach einem Zuspiel von Michael Witaschek schnürte der Angreifer seinen Doppelpack. Für das 4:0 war Vorlagengeber Witaschek (55.) in Eigenregie verantwortlich: Der Neuzugang zog über links nach innen und schlenzte das Leder ins lange Eck. Am Dienstag (20 Uhr) geht‘s für die Zornedinger mit dem Landkreis-Pokalduell beim SCBV weiter.