„Mindestens Unentschieden verdient gehabt“: Emmering verliert Eröffnungsspiel in Ostermünchen

Erster Spieltag, erstes Derby und die erste Niederlage für den TSV Emmering. In einer Hitzeschlacht mussten sich die Grün-Weißen am Freitagmittag nach engagiertem Kampf in Ostermünchen mit 1:2 geschlagen geben.
Dabei wäre mehr drin gewesen für das Team um Andi Bauer, der Coach Elvis Nurikic (Urlaub) vertrat. „Mindestens ein Unentschieden hätten wir verdient gehabt“, so der Emmeringer Trainer.
Als würden auf dem Platz nicht Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke herrschen, gaben beide Seiten von Anfang an Gas – auch in den Zweikämpfen. Was den Gästen entscheidende Nachteile brachte. Benno Stadler, zur neuen Saison aus Anzing zum TSV gekommen, übertrieb es mit seinem Einsatz (Gelb/6.). Kurz danach musste Florian Oeckl verletzungsbedingt raus. Bauer musste erstmals umstellen.
Als Stadler übermotiviert erneut hinlangte, war eigentlich eine Gelb-Rote fällig, doch Schiri Christian Babjar ließ Gnade vor Recht ergehen und schickte den Emmeringer nur für zehn Minuten vom Feld. „Damit hat er die Emmeringer leben lassen“, kommentierte SVO-Coach Bernd Schiedermeier die milde Entscheidung: „Zu Zehnt wär’s bei dem Wetter nicht eng geworden.“ Wurde es aber, auch wenn Daniel Kobl das unentschlossene Eingreifen der Emmeringer Abwehr zum 1:0 nutzte.
Kurz danach beinahe das 2:0, als Ludwig Peetz die Latte traf (39.). In der Nachspielzeit dann zwei Großtaten von SVO-Keeper Sebastian Amann, der zunächst einen Drehschuss von Chris Breu hielt, und auch von Christoph Beil nicht zu bezwingen war.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit drückten die Emmeringer auf den Ausgleich. Ohne Fortune. Zudem hatte der Referee eine signifikante Regel-Auslegung zu Gunsten der Gastgeber. Auch ein SVO-Handspiel im Strafraum blieb ungeahndet (79.). Die Partie wurde zunehmend hitziger. Die Ampelkarte für Marinus Riedl wegen Meckerns wirkte dabei nicht beruhigend. Und als der Unparteiische eine Ostermünchner „Textilprobe“ durchgehen ließ und daraus das 2:0 entstand, schien die Partie gelaufen zu sein.
Doch Emmering zeigte bewundernswerten Kampfgeist. Der Lohn: das 1:2 durch Neuzugang Stefan Kuklok. Das eigentlich verdiente Remis verhinderte die zum Saisonstart wieder mangelhafte Emmeringer Chancenverwertung. „Die alte Leier“, klagte Spieler Christian Breu, dabei habe man doch „deutlich mehr Spielanteile“ gehabt. Andi Bauer wollte dem Team aber keinen Vorwurf machen: „Gut gefightet bis zuletzt. Wir mussten zu oft umstellen. Und wenn die Entscheidungen kritisch waren, fielen sie zu unseren Ungunsten aus. Aber zum Schiri sage ich nichts.“