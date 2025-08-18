Da war mehr drin: Doch TSV-Coach Andreas Bauer musste die TSV-Reihen „zu oft umstellen“. – Foto: HW

„Mindestens Unentschieden verdient gehabt": Emmering verliert Eröffnungsspiel in Ostermünchen Derbyfrust und Diskussionsstoff

Erster Spieltag, erstes Derby und die erste Niederlage für den TSV Emmering. In einer Hitzeschlacht mussten sich die Grün-Weißen am Freitagmittag nach engagiertem Kampf in Ostermünchen mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei wäre mehr drin gewesen für das Team um Andi Bauer, der Coach Elvis Nurikic (Urlaub) vertrat. „Mindestens ein Unentschieden hätten wir verdient gehabt“, so der Emmeringer Trainer. Als würden auf dem Platz nicht Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke herrschen, gaben beide Seiten von Anfang an Gas – auch in den Zweikämpfen. Was den Gästen entscheidende Nachteile brachte. Benno Stadler, zur neuen Saison aus Anzing zum TSV gekommen, übertrieb es mit seinem Einsatz (Gelb/6.). Kurz danach musste Florian Oeckl verletzungsbedingt raus. Bauer musste erstmals umstellen.

Als Stadler übermotiviert erneut hinlangte, war eigentlich eine Gelb-Rote fällig, doch Schiri Christian Babjar ließ Gnade vor Recht ergehen und schickte den Emmeringer nur für zehn Minuten vom Feld. „Damit hat er die Emmeringer leben lassen“, kommentierte SVO-Coach Bernd Schiedermeier die milde Entscheidung: „Zu Zehnt wär’s bei dem Wetter nicht eng geworden.“ Wurde es aber, auch wenn Daniel Kobl das unentschlossene Eingreifen der Emmeringer Abwehr zum 1:0 nutzte. Kurz danach beinahe das 2:0, als Ludwig Peetz die Latte traf (39.). In der Nachspielzeit dann zwei Großtaten von SVO-Keeper Sebastian Amann, der zunächst einen Drehschuss von Chris Breu hielt, und auch von Christoph Beil nicht zu bezwingen war.

Eine Hitzeschlacht um Prestige und Punkte lieferten sich (grün) Emmerings Alex Robeis und die SVO-Kicker (v.l.) Ludwig Peetz und Maxi Haas. – Foto: HW