Mindestens Sieben aus Elf

Die Hoffnung ist zurückgekehrt bei Türkspor Eppingen. – Foto: Berthold Gebhard

Von den vier Sinsheimer Kreisvereinen in Verbands- und Landesliga hat 2026 erst einer gewinnen können. Das ist überraschenderweise Türkspor Eppingen. Der Aufsteiger hat seit Jahresbeginn gar zwei Siege in fünf Partien gefeiert und sich seine Resthoffnung auf das Wunder Klassenerhalt bewahrt. Selbstbewusst fahren die Eppinger daher am Sonntag zum Tabellenzweiten FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr).

Der Hoffnungsschimmer scheint seit Sonntag ein kleines bisschen heller in Eppingen. "Wir haben uns sehr gefreut", sagt Mehmet Öztürk angesichts des 4:1-Heimsiegs gegen die SG Kirchardt. Das Aber des Türkspor-Trainers lässt jedoch nicht lange auf sich warten, "aber wir müssen von den verbleibenden elf Spielen mindestens sieben gewinnen und selbst dann können wir uns nicht sicher sein."

Elf Punkte beträgt nun der Rückstand auf die SG Kirchardt, die auf dem Relegationsrang liegt. "Weiter nach vorne zu schauen verbietet sich. Der Relegationsplatz wird das Maximum sein, was wir noch erreichen können", so Öztürk, der dafür aus den kommenden Partien dringend einen Überraschungscoup benötigt. Das zu erreichen wird eine sehr schwierige Aufgabe. Am Sonntag führt ihn und seine Truppe der Weg zum zweitplatzierten FK Srbija Mannheim und mittwochs darauf kommt der FC Bammental in die Fachwerkstadt. Der Eppinger Trainer gibt zu bedenken, "dadurch, dass wir gegen Rheinau ein direktes Duell verloren haben, müssen wir dafür mal einen unerwarteten Sieg einfahren."