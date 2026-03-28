Mindestens Sieben aus Elf

Von den vier Sinsheimer Kreisvereinen in Verbands- und Landesliga hat 2026 erst einer gewinnen können. Das ist überraschenderweise Türkspor Eppingen. Der Aufsteiger hat seit Jahresbeginn gar zwei Siege in fünf Partien gefeiert und sich seine Resthoffnung auf das Wunder Klassenerhalt bewahrt. Selbstbewusst fahren die Eppinger daher am Sonntag zum Tabellenzweiten FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr).
Der Hoffnungsschimmer scheint seit Sonntag ein kleines bisschen heller in Eppingen. "Wir haben uns sehr gefreut", sagt Mehmet Öztürk angesichts des 4:1-Heimsiegs gegen die SG Kirchardt. Das Aber des Türkspor-Trainers lässt jedoch nicht lange auf sich warten, "aber wir müssen von den verbleibenden elf Spielen mindestens sieben gewinnen und selbst dann können wir uns nicht sicher sein."
Elf Punkte beträgt nun der Rückstand auf die SG Kirchardt, die auf dem Relegationsrang liegt. "Weiter nach vorne zu schauen verbietet sich. Der Relegationsplatz wird das Maximum sein, was wir noch erreichen können", so Öztürk, der dafür aus den kommenden Partien dringend einen Überraschungscoup benötigt. Das zu erreichen wird eine sehr schwierige Aufgabe. Am Sonntag führt ihn und seine Truppe der Weg zum zweitplatzierten FK Srbija Mannheim und mittwochs darauf kommt der FC Bammental in die Fachwerkstadt. Der Eppinger Trainer gibt zu bedenken, "dadurch, dass wir gegen Rheinau ein direktes Duell verloren haben, müssen wir dafür mal einen unerwarteten Sieg einfahren."
Keine Hilfe wird Sebahattin Öztürk mehr sein. Der 30-jährige Mittelfeldspieler und ehemalige Regionalliga-Kicker gehört nicht mehr dem Kader an. "Er war vergangenen Sonntag überraschender Weise nicht da", erläutert Öztürk und hat die einzig mögliche Konsequenz gezogen. Sein Namensvetter ist kein Teil der Mannschaft mehr. Dafür sind mit dem Stürmer Abdulkadir Taskin und Abwehrspieler Ilja Eckel zwei wichtige Akteure zurückgekehrt. Eckel hat gegen Kirchardt sogar getroffen.
Die Zuversicht verliert also niemand bei Türkspor Eppingen. Weiteren Mut zieht Öztürk aus der neu gewonnenen Stabilität in der Rückrunde. Sechs Gegentore in fünf Partien sind eine signifikante Verbesserung zur ersten Saisonhälfte. Der Coach weiß: "Wir stehen viel stabiler und müssen jetzt eben vorne unsere Chancen besser nutzen"