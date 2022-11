Jeder hat seinen Mann: Vöttings Daniel Hesse (2.v.r.) versucht, den Zollinger Johannes Hübner zu bremsen. – Foto: Michalek

Mindestens ein Erfolgslauf geht zu Ende: Vötting und Au treffen sich zum Duell der Seriensieger Ein klarer Favorit ist nicht auszumachen

Spitzenspiel in Vötting. Auf dem Geläuf des heimischen SV ist der TSV Au um Trainer Sepp Summerer zu Gast. Eine Serie wird dabei enden.

Vötting/Au – Ein Erfolgslauf wird am Samstag ab 11 Uhr am Vöttinger Weiher sicher enden. Entweder die beeindruckende Serie des TSV Au von zehn Siegen am Stück oder die sechs Partien ohne Punktverlust des gastgebenden Spitzenreiters SV Vötting. Ein klarer Favorit ist vor dem Duell der beiden Top-Mannschaften nicht auszumachen.

Das Hinspiel in der Hallertau gewann Vötting nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1. „Wir haben zu Saisonbeginn einige Spiele unglücklich verloren und jetzt eine tolle Serie von zehn Siegen in Folge hingelegt. Es ist schon Wahnsinn, dass du damit nicht mal ganz vorne bist“, blickt TSV-Trainer Sepp Summerer zurück. „Aber Vötting und Moosburg gewinnen halt auch ihre Spiele, es wird wohl bis zum Schluss unter uns Dreien ausgemacht. Für uns ist das am Samstag eine sehr wichtige Partie – wichtiger noch als für Vötting, denn die sind ja noch drei Punkte vor uns. Es wird sicher spannend.“