Miltach verliert Derby klar – Aufsteiger vs. Absteiger in Stamsried

Der erfolgreich gestartete Absteiger DJK Arnschwang (links) will zu Hause gegen Untertraubenbach nachlegen. – Foto: Julia Baumann

Spieltag Nummer 2 in der Kreisliga Ost wurde bereits am gestrigen Donnerstagabend eröffnet. Da feierte die SG Chamerau/Chammünster einen deutlichen wie verdienten 5:1-Derbysieg in Miltach. Weiter geht's heute Abend. Und zwar mit dem Heimmatch der SpVgg Eschlkam gegen die SG Schloßberg. Sehr schwere Auswärtsaufgaben haben am Sonntag der FC Untertraubenbach und die SG Schönthal-Premeischl vor der Brust. Sie müssen in Arnschwang respektive Mitterdorf Farbe bekennen. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es beim Aufeinandertreffen des FC Stamsried mit der SG Chambtal.



Der 1. FC Miltach (14., 0) und die SG Chamerau/Chammünster (1., 4) eröffneten bereits am Donnerstagabend diesen zweiten Spieltag. Vor 300 Derby-Zuschauern konnte sich Miltach auf heimischem Terrain nicht behaupten. Jonas Berzl brachte die Gäste in der 16. Minute in Front, doch Ensa Sanneh gelang in der 45. Minute der Ausgleich. In der zweiten Hälfte brachte Andreas Maurer die Gäste erneut in Führung (56.) und erhöhte in der 63. Minute, auch Jonas Berzl konnte in der 72. Minute noch eine Bude erzielen und Michael Riederer besiegelte in der 82. Minute dann die Maximalausbeute für Chamerau/Chammünster. Schiedsrichter: Stefan Grau, Andreas Fleißer, Johannah Block





Heute, 19:00 Uhr SpVgg Eschlkam Eschlkam SG Schloßberg 09 Schloßberg 19:00 PUSH



Die SpVgg Eschlkam (7., 1) empfängt am heutigen Freitagabend die SG Schloßberg (12., 0) zum zweiten Spieltag der Saison. Der Gastgeber konnte im Auftaktspiel gegen den FC Stamsried nicht überzeugen und gab sich klar geschlagen, während sich Eschlkam zumindest einen Punkt im torlosen Remis gegen die SG Schönthal-Premeischl einholen konnte.







Bei der DJK Arnschwang (4., 3) tritt am kommenden Sonntag der FC Untertraubenbach (12., 0) an. Die DJK sicherte sich im Auftaktspiel den klaren Dreier bei der SG Michelsdorf/Cham II, während sich Untertraubenbach vor Wochenfrist auf heimischem Terrain der SpVgg Mitterdorf klar geschlagen geben musste.







Die SG Michelsdorf/Cham II (11., 0) ist am zweiten Spieltag auf Stippvisite bei der DJK Vilzing II (9., 1). Die Hausherren der Partie mussten sich am vergangenen Wochenende gegen die DJK Arnschwang klar geschlagen geben; Vilzing II lieferte sich indes ein 3:3 bei der SG Chamerau/Chammünster, was dem Regionalliga-Unterbau immerhin einen Zähler einbrachte.













Die SG Schönthal-Premeischl (7., 1) ist am kommenden Sonntag bei der SpVgg Mitterdorf (2., 3) gefordert. Mit einem torlosen Remis konnte sich Schönthal-Premeischl am ersten Spielwochenende gegen die SpVgg Eschlkam einen Punkt sichern, während Mitterdorf mit einem klaren Sieg die volle Punktausbeute beim FC Untertraubenbach einholte.





So., 26.07.2026, 15:15 Uhr FC Stamsried FC Stamsried SG Chambtal SG Chambtal 15:15 PUSH



Der FC Stamsried (2., 3) macht am zweiten Spieltag den Gastgeber für die SG Chambtal (10., 0). Knapp ging Absteiger SG Chambtal im Auftaktspiel gegen den TV Waldmünchen leer aus. Der Liganeuling aus Stamsried holte sich dagegen am ersten Spieltag klar den Dreier bei der SG Schloßberg.







Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 3) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim TV Waldmünchen (6., 3). Beide Kontrahenten konnten sich am ersten Spieltag die Maximalausbeute einholen: Die SpVgg setzte sich gegen den 1. FC Miltach durch, und Waldmünchen holte sich den Dreier bei der SG Chambtal.