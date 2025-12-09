Miltach überrascht und freut sich über Groitls Ja-Wort

Groitl, 42-jähriger Inhaber der DFB Elite-Jugend-Lizenz und langjähriger Jugendtrainer beim ASV Cham, kam im Sommer 2024 nach Miltach. In der ersten gemeinsamen Saison glückte prompt der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga. Dort läuft es unerwartet gut. „Wenn man als Tabellendritter in die Relegation rutscht und die neue Saison ohne großartige Verstärkungen angeht, startet man automatisch als Abstiegskandidat“, so Groitl, der selbst überrascht davon ist, dass schon 25 Punkte auf dem Miltacher Konto liegen. „Am Ende der Hinrunde waren wir Fünfter. Das ist mehr als überragend. Wir sind weiterhin bester Aufsteiger.“ Die Entwicklung der Mannschaft bezeichnet er als „überragend: Spieler haben vor zwei Jahren noch B-Klasse gespielt und sind jetzt Stammspieler“.



Weil es sportlich so positiv läuft, musste Christian Groitl nicht lange überlegen, den Verantwortlichen sein Ja-Wort für die kommende Saison zu geben. Was dem Trainer auch wichtig ist: „Von Seiten des Vereins wurde und wird viel gemacht. Beispielsweise bekommen wir eine Veo-Kamera für die Spielanalyse.“ Primäres Ziel für die Restsaison ist natürlich der vorzeitige Klassenerhalt. Der Grundstein soll in der Winter-Vorbereitung gelegt werden. Da ist auch ein Trainingslager in Tschechien eingeplant.



„Ziel sind 35 Punkte. Die haben in den letzten Jahren immer gereicht. Alles weitere ist ein Bonus“, erklärt Groitl, der seinen Weg in Miltach noch nicht zu Ende sieht: „Es ist inzwischen wieder eine gute Kombi in Miltach. Die Mannschaft passt zusammen, ist engagiert und setzt das um, was ich als Trainer vorgebe. Auf dem eingeschlagenen Weg wollen wir nach dem Winter weitermachen.“ Mittelfristig möchte sich der 1. FC Miltach wieder in der Kreisliga etablieren und auch für potenzielle Neuzugänge interessant sein.