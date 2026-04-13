Milot Ademi schießt FC Kray zum zweiten Sieg in Folge

Der FC Kray holt wichtige Punkte für den Klassenerhalt. – Foto: Markus Becker

Die Krayer Mannschaft versuchte von Beginn an zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Zwar lief der Ball zuerst noch ein wenig zäh durch die eigenen Reihe, doch dafür sorgte der FCK mit einer guten Defensive dafür, dass die Gäste aus Mülheim nicht ins Spiel kamen. Die erste gute Chance für den FCK ergab sich da dann in der 22. Minute, doch Mülheims Keeper Tugay Ayasli konnte den guten Schuss von Edmond Kadrijaj zur Ecke klären. Nur sechs Minuten später war es dann soweit. Milot Ademi bekam auf rechts den Ball, zog nach innen und schloss mit einem platzierten Schuss zur 1:0-Führung ab. Und nur wenige Minuten später war es erneut Ademi, der die Chance zum 2:0 hatte, doch sein Schuss ging nur an die Latte. Die Gäste kamen weiterhin nicht ins Spiel und so ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Vorentscheidung nach der Pause

Und der Start in die zweiten 45 Minuten hätte dann nicht besser laufen können. Nach einer schönen Kombination über rechts, konnte der Mülheimer Torwart den Torschuss nur prallen lassen; Bendludvig Elad stand goldrichtig und staubte zum 2:0 ab. In der Folgezeit öffnete der Gast aus Mülheim den Abwehrverbund und versuchte, den FC Kray unter Druck zu setzen, doch die von Michael Tosh Lake gut geführte Abwehr, im Verbund mit guter Arbeit gegen den Ball im Mittelfeld, sorgten dafür, dass Mülheim nicht gefährlich vor das von Raphael Koczor gehütete Tür kamen. Auf der anderen Seite ergaben sich nun Kontermöglichkeiten für Kray, die bei besserer Chancenverwertung zu weiteren Toren hätten führen können. So war es Ademi vorbehalten, in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffern den 3:0 Endstand herzustellen.