Milot Ademi kehrt an die alte Wirkungsstätte des FC Kray zurück

U-Nationalspieler

Nach seiner Zeit in der Jugend von Rot-Weiss Essen wechselte Milot im ersten Seniorenjahr zu Rot-Weiß Erfurt, wurde direkt an den SV Wilhelmshaven ausgeliehen und spielte dort eine starke Saison in der Oberliga Niedersachsen: 24 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen. Seine Leistungen in den letzten Jahren blieben auch international nicht unbemerkt – noch während seiner U19-Zeit wurde er für die albanische U19-Nationalmannschaft nominiert.