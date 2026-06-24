 2026-06-23T10:23:26.695Z

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Milot Ademi bleibt Krayer

Milot Ademi bleibt beim FC Kray und geht damit auch in der kommenden Saison für den Verein auf Torejagd.

von FC Kray / Diedirichs · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Milot Ademi hat beim FC Kray verlängert.
Milot Ademi hat beim FC Kray verlängert. – Foto: FC Kray

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Milot Ademi
Milot Ademi

Der 20- jährige Offensivspieler Milot Ademi hat bereits in seiner frühen Jugend das Trikot des FC Kray getragen, bevor er seine komplette weitere Ausbildung bei Rot-Weiss Essen durchlief. Über einige Stationen führte sein Weg schließlich zurück nach Kray, wo er sich schnell wieder heimisch fühlte. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Milot in unmittelbarer Nähe zum Platz wohnt und eine enge Verbindung zum Verein hat.

Sportlich hat er in der vergangenen Saison eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. In 33 Spielen erzielte der Linksfuß starke 16 Tore und bereitete zusätzlich acht Treffer vor. Mit seiner Wendigkeit, seinem Zug zum Tor und seinem gefährlichen Abschluss ist er ein ständiger Unruheherd für jede Defensive.

>>> Das ist Milot Ademi

Die sportliche Leitung um Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk zeigt sich entsprechend zufrieden: „Milot ist ein Fußballer, dem man einfach gerne zuschaut. Er bringt eine natürliche Torgefahr mit, hat einen überragenden linken Fuß und kann Spiele im Alleingang entscheiden. Gleichzeitig steht er noch am Anfang seiner Entwicklung. Wenn er weiter so arbeitet, wird er sein Potenzial noch deutlich steigern und für uns ein ganz wichtiger Faktor bleiben.“

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