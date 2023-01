Millionenförderung für den SV Sötenich und die Gemeinde Kall

Der Bewilligungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro für einen Kunstrasenplatz und ein neues Sportheim in Sötenich wurde unserem Bürgermeister Hermann-Josef Esser übergeben.

Wir danken an dieser Stelle allen Unterstützern und Beteiligten.

Der Vorstand

SV Sötenich 1919 e.V.

Kein Projekt von der Stange

Staatssekretär übergibt in Sötenich Förderbescheid für Sportplatz und Sportlerheim – Höchste Fördersumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro – Konzept von Gemeinde und Verein überzeugte - Weitergehende Pläne: Sportlerheim und Bürgerhaus sollen zusammengelegt werden.





Kall-Sötenich – „Die Höchstfördersumme von 1,5 Millionen Euro drückt aus, dass das Konzept überzeugt“, so Daniel Sieveke, Staatssekretär im NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. In Vertretung für die verhinderte Ministerin Ina Scharrenbach übergab er im Sportlerheim Sötenich den entsprechenden Förderbescheid und ergänzte: „Der hohe Anteil an ehrenamtlichem Engagement zeigt, dass Ihre Pläne von der Bevölkerung getragen und mit Leben gefüllt werden.“

Im Rahmen des Projektes „Ersatzneubau eines Sportheims und Ertüchtigung der Sportanlage Sötenich“ sollen für insgesamt 1.922.265 Euro auch ein neuer Kunstrasenplatz sowie weitere Freizeitangebote für alle Generationen entstehen. Die Ideen hierfür reichen von einem Beachvolleyballfeld über eine Boulebahn, einen Basketballkorb und Outdoor-Tischtennisplatten bis hin zu einem Motorikpfad für (Klein-) Kinder.

Tatsächlich erhalten von den landesweit 66 Projekten, die Land und Bund im Rahmen des Investitionspaktes „Sportstätten 2022“ fördern, nur zehn die Höchstförderung – darunter das Projekt der Gemeinde Kall, die den Antrag in Kooperation mit dem SV Sötenich 1919 gestellt hatte. Für dessen Vorstand sprach der erste Vorsitzende Eric Geschwind seinen Dank aus: „Wir sind sehr stolz. Unseren Verein gibt es seit 1919, und mit dieser Perspektive glaube ich, dass wir auch künftig weiterbestehen können.“ Allerdings merkte er auch an, dass der Weg bis zum Förderbescheid lang gewesen sei: „Das war ein Marathon, den wir seit 2017 laufen. Aber mit Unterstützung der Gemeinde laufen wir immer weiter, damit wir ins Ziel kommen.“

Dass das Ganze „kein Projekt von der Stange“ ist, wie der Staatssekretär anmerkte, belegen auch die weiteren Pläne, auf die Bürgermeister Hermann-Josef Esser einging: „Wir wollen zwei Förderkonzepte übereinander bringen, und zwar das Projekt Sportstätte in Kombination mit dem Wiederaufbau des Bürgerhauses.“ Das nämlich war durch die Flut 2021 komplett zerstört und anschließend abgerissen worden. Esser: „Wir haben uns gegen den Wiederaufbau an gleicher Stelle direkt an der Urft und in tief gelegenem Gebiet entschieden.“ So sei in Zusammenarbeit mit dem Sötenicher Bürgerverein die Idee entstanden, dass Bürgerhaus an das Sportlerheim anzuschließen, und zwar als Aufbau. In beiden Fällen sei die Bezirksregierung Köln zuständig, allerdings mit jeweils unterschiedlichen Dezernaten. „Ich bin der Meinung, dass durch diese Pläne beide Fördertöpfe geschont würden, da sich erhebliche Synergieeffekte ergeben“, so der Bürgermeister.



Eine weitere Besonderheit im Zusammenhang mit dem Projekt sei der Topografie geschuldet: „Wir müssen auch in den Starkregenschutz investieren.“ Das Gelände oberhalb des Sportplatzes sei kesselförmig, so dass der Sportplatz in der Vergangenheit bei starkem Regen immer wieder geflutet worden sei. Aktuell erstelle ein Ingenieurbüro eine Skizze möglicher Schutzmaßnahmen, aber „wie wir das bezahlen sollen, wissen wir noch nicht – da kommen wir noch auf Sie und die Ministerin zu“.

Wie der Kaller Projektleiter Wiederaufbau Manfred Poth berichtete, sei man im Rahmen der Wiederaufbauanträge - insbesondere auch dem für das Sötenicher Bürgerhaus - immer wieder auf bürokratische Hürden gestoßen. „Die Prozesse, die wir heute in Verwaltungen haben, kann man draußen kaum noch vermitteln“, brachte es Poth auf den Punkt. Staatssekretär Sieveke empfahl, immer wieder den ebenfalls anwesenden Landtagsabgeordneten Klaus Voussem einzubinden.

Ortsvorsteher Thomas Müller, der nicht nur Mitglied des SV Sötenich sondern auch des Kaller Rates ist, betonte: „Ohne den Zusammenhalt aller Beteiligten wäre das Alles gar nicht möglich.“ Auch er hoffe, dass die angesprochenen Projekte in absehbarer Zeit realisiert werden können.





Abschließend dankte Bürgermeister Hermann-Josef Esser allen, die zum Konzept beigetragen hatten: „Die ganze Arbeit, auch bei uns in der Verwaltung, hat sich gelohnt.“

https://www.kall.de/aktuelles/kein-projekt-von-der-stange.php